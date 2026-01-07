Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của lao động khu vực nhà nước tăng cao

Khi làm việc theo hợp đồng, người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nếu chẳng may mất việc, người lao động sẽ được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả trợ cấp thất nghiệp hằng tháng trong thời gian họ chưa tìm được việc làm mới.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng mà người lao động đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (mức bình quân này tính trên 6 tháng liền kề trước khi người lao động thất nghiệp). Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng có hạn mức tối đa.

Từ ngày 1/1/2026, viên chức nhà nước cũng được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa là 5 lần mức lương tối thiểu (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Trước ngày 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa áp dụng theo Luật Việc làm năm 2013, chia thành 2 nhóm.

Thứ nhất là nhóm lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định (viên chức, người làm việc theo hợp đồng…). Với nhóm này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 lần mức lương cơ sở.

Năm 2025, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Như vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của lao động khu vực nhà nước là: 5 x 2.340.000 đồng/tháng = 11.700.000 đồng/tháng.

Thứ hai là nhóm lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Với nhóm này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa có 2 sự thay đổi lớn.

Thay đổi lớn thứ nhất là mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 áp dụng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, tăng khoảng 7,2% so với năm 2025. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của nhóm lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng tăng theo.

Cụ thể mức điều chỉnh trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa như sau:

Thay đổi lớn thứ hai là từ ngày 1/1/2026, khi Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực thi hành, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa thống nhất áp dụng cho tất cả người lao động là 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, đối với người lao động khu vực nhà nước, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng được tính như nhóm lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo bảng trên.

Cụ thể, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa mà người lao động khu vực nhà nước có thể được hưởng cũng sẽ là 26.550.000 đồng/tháng (5 lần mức lương tối thiểu vùng I), tăng 14.850.000 đồng/tháng so với năm 2025 (5 lần mức lương cơ sở = 11.700.000 đồng/tháng).

Nếu được hưởng chế độ ở mức cao nhất là 12 tháng, người lao động sẽ được nhận số tiền trợ cấp cao nhất là 318.600.000 đồng/năm.