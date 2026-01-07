Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng đồng loạt tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên liền trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Mức đỉnh mặt hàng này từng thiết lập là 159,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra phiên ngày 24/12/2025.

Vàng trong nước tăng theo giá thế giới. Trên thế giới, giá vàng tăng gần 16 USD, lên 4.484 USD/ounce. Trong 2 ngày gần nhất, kim loại quý đắt thêm hơn 150 USD. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, vàng thế giới tương đương 142,5 triệu đồng/lượng.

Nhận định lý do giá kim loại quý tăng mạnh, Alexander Zumpfe, chuyên viên giao dịch kim loại quý tại tập đoàn công nghệ đa quốc gia nổi tiếng của Đức Heraeus Metals Germany, cho rằng tình hình tại Venezuela và các lo ngại địa chính trị khác đã kích hoạt nhu cầu trú ẩn với vàng.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo Zain Vawda, chuyên gia phân tích tại MarketPulse thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu OANDA, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela đang hỗ trợ giá vàng, bởi diễn biến này làm gia tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh nhà đầu tư phải đối mặt với ngày càng nhiều yếu tố bất định.

Vàng đã tăng khoảng 64% trong năm ngoái, ghi nhận mức tăng mạnh nhất theo năm kể từ 1979, nhờ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và lượng nắm giữ tăng tại các quỹ ETF.

Thị trường đang chờ đợi thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong năm nay, thông qua báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu. Hiện giới đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm nay.

Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson, cho biết đơn vị này có thể cân nhắc thêm các đợt hạ lãi suất trong năm nay nếu triển vọng kinh tế diễn biến thuận lợi. Theo bà, thị trường lao động Mỹ đang “chậm lại nhưng chưa suy yếu”, trong khi chính sách tiền tệ vẫn ở trạng thái hơi thắt chặt, đủ để đưa lạm phát quay về mục tiêu 2%.

Trong khi đó, các chiến lược gia hàng hóa tại tập đoàn tài chính trụ sở tại Canada RBC dự báo giá vàng sẽ chủ yếu dao động ở khoảng 4.500-5.000 USD/ounce trong năm nay, với xu hướng nghiêng về vùng giá cao hơn vào nửa cuối năm.

Dù khả năng tái diễn đà tăng mạnh của năm 2025 được đánh giá là không lớn, các nhà phân tích cho rằng rủi ro giảm giá của vàng vẫn khá hạn chế, nhờ các vùng hỗ trợ đã được thiết lập ở mức cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2024.

USD ngân hàng được niêm yết ở mức kịch trần

Kết thúc ngày 6/1, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 25.122 đồng, giảm 2 đồng so với phiên giao dịch trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng được giao dịch USD trong khoảng 23.865-26.378 đồng/USD.

Tại các ngân hàng lớn, giá USD được giao dịch tại 26.048-26.378 đồng (mua - bán). Các ngân hàng tầm trung giao dịch USD tại 26.045-26.378 đồng (mua - bán). Phần lớn các đơn vị đều niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần.

Trên thị trường “chợ đen”, giá USD giao dịch quanh 26.950-27.000 đồng (mua - bán), tăng 50 đồng mỗi chiều.