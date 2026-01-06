Bà cụ 79 tuổi đi rút 300 triệu đồng để chứng minh... không buôn ma túy

Ngày 6/1, Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp ngân hàng ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng xã hội nhằm vào người cao tuổi.

Trước đó một ngày, bà N.T.L. (79 tuổi, trú tại xã Diễn Châu) nhận được cuộc điện thoại, người gọi xưng là Công an Hà Nội.

Công an xã Diễn Châu giải thích cho bà L. kịch bản của bọn lừa đảo (Ảnh: N. Hưng).

Người này thông báo bà L. đang nằm trong diện liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Khi biết bà cụ có tiền tiết kiệm, đối tượng yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra, xác minh dòng tiền.

Đối tượng đe dọa bà L. không chấp hành sẽ bị bắt vào tù. Quá trình gọi điện, đối tượng yêu cầu bà L. phải giữ bí mật.

Do quá hoảng sợ, bà L. đến ngân hàng thương mại gần nhà rút tiền tiết kiệm để chuyển đến tài khoản được chỉ định, nhằm chứng minh bản thân trong sạch.

Trong quá trình hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện bà L. lo lắng, sợ hãi. Nghi ngờ nữ khách hàng lớn tuổi đang bị kẻ xấu lừa đảo, nhân viên ngân hàng liên lạc Công an xã Diễn Châu để phối hợp ngăn chặn.

Nhận thông tin, Công an xã Diễn Châu cử cán bộ đến ngân hàng trấn an tâm lý, giải thích căn kẽ về kịch bản lừa đảo mà bà L. là nạn nhân. Sau khi nghe giải thích, bà L. mới biết mình đang rơi vào một bẫy lừa đảo tinh vi và dừng giao dịch rút tiền.