Xã Hòa Thịnh xác nhận 23 người chết do lũ, bác tin đồn "hàng trăm người"

Tối 22/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, xác nhận đến 20h cùng ngày, xã ghi nhận có 23 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ.

Ông Hoại khẳng định thông tin "hàng trăm người chết do lũ" tại xã Hòa Thịnh là tin đồn thất thiệt.

Tính đến tối 22/11, xã Hòa Thịnh ghi nhận 23 người tử vong do mưa lũ (Ảnh: Nam Anh).

Phía chính quyền xã Hòa Thịnh đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ lương thực, quần áo ấm cho người dân trên địa bàn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều cùng ngày, tại xã Hòa Thịnh có nhiều người dân bị chết vì mưa lũ vẫn chưa được tổ chức đám tang do khu vực này vẫn còn nước ngập. Nhiều người dân trông mong nước rút sớm để mai táng cho người thân.

Một số đoàn thiện nguyện ngoài chở lương thực, nhu yếu phẩm còn vận chuyển những chiếc áo quan để hỗ trợ lo hậu sự cho người đã tử vong.

Tham gia cứu trợ tại xã Hòa Thịnh, anh Đậu Quốc Quân (trú TP Hà Nội) cho biết người dân hiện tại cần nhất lương thực, quần áo ấm và thuốc men các loại.

Người dân vùng lũ rất cần được hỗ trợ lương thực, quần áo ấm (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Đoàn chúng tôi đã đưa vào 300 thùng mì, 300 thùng nước và một số nhu yếu phẩm. Chứng kiến những mất mát của bà con nơi đây khi người thân chưa thể chôn cất, đoàn chúng tôi không cầm được nước mắt", anh Quân chia sẻ.

Cũng theo anh Quân, người dân cần nắm bắt thông tin về số lượng người thương vong từ cơ quan chức năng để tránh hoang mang.

Như Dân trí đưa tin, tối 21/11, mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt"... Những thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh sau đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và Công an tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xác minh, xử lý người đã tung tin đồn, sai sự thật lên mạng xã hội.