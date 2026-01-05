Vụ cháy 3 người thương vong ở Hà Nội: Nhiều xác pháo tại hiện trường

Liên quan tới vụ cháy nhà ở Hà Nội nghi do nổ pháo làm 3 người thương vong, tối 5/1, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Căn nhà xảy ra cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cụ thể, vào lúc 16h13 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ. Sau khi nhận được thông tin, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 25 và khu vực số 26, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cùng Công an xã Phúc Thọ đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều xác pháo tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cảnh sát, trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên 19 tuổi đã tử vong và đưa 2 người bị thương đi cấp cứu.

Nhà chức trách cho hay, đến 16h35 cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo.

Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.