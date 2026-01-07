Cuộc sống của 2 kỹ sư Việt Nam mắc kẹt ở Venezuela sau khi Mỹ đột kích

6h30 ngày 6/1 theo giờ Venezuela (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), anh Nguyễn Xuân Tuấn cùng đồng nghiệp Trần Ngọc Khánh lên ô tô dạo qua khu trung tâm thủ đô Caracas trong tiết trời ấm áp.

Anh Xuân Tuấn và Ngọc Khánh là kỹ sư sang Venezuela công tác, thực hiện dự án với Đại sứ quán Việt Nam. Sau vụ đột kích của Mỹ, sân bay tạm thời đóng cửa, hai người bị mắc kẹt tại quốc gia Nam Mỹ này.

Anh Xuân Tuấn (phải) và đồng nghiệp thưởng thức bữa sáng ở Caracas (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp cho báo Dân trí).

Hòa vào dòng người trên phố, hai kỹ sư ghé vào một quán ven đường, ăn bữa sáng với món empanada - loại bánh có lớp vỏ làm từ bột mì hoặc bột ngô, bên trong có nhân thịt, phô mai hoặc rau củ.

Sau đêm Mỹ đột kích vào Venezuela, hai kỹ sư người Việt Nam bị mắc kẹt ở Caracas (Video: Trần Thành Công; Biên dựng: Cẩm Tiên).

“Quán ăn rất đông, người dân đi lại thong thả. Trên các tuyến phố chính, không còn thấy lực lượng quân đội đứng ở các ngã tư. Nhịp sống thường nhật tại Caracas đã dần trở lại”, anh Tuấn chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Chuyến bay bị huỷ sau một đêm

Anh Xuân Tuấn và Ngọc Khánh đến thủ đô Caracas hôm 18/12, lưu trú tại nhà khách cách địa điểm làm việc của Đại sứ quán khoảng 500m.

Trong những ngày công tác tại đây, anh có dịp tham gia nhiều hoạt động đón Tết Dương lịch rộn ràng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

"Sáng đầu tiên của năm mới, tôi nghe thấy tiếng nhạc sôi động vang lên trên đường phố. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy, Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro", anh Xuân Tuấn nhớ lại.

Theo lịch trình, anh và đồng nghiệp đã đặt vé máy bay để rời Venezuela vào sáng 3/1. Vụ đột kích bất ngờ của Mỹ khiến cho kế hoạch về nước bị đảo lộn hoàn toàn.

Đường phố Caracas đã nhộn nhịp ô tô trở lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp độc quyền cho báo Dân trí).

Anh kể, khoảng 2h ngày 3/1, khi đang ngủ say, anh bỗng giật mình tỉnh giấc, do nghe những tiếng động rất lớn, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Ban đầu, tôi nghĩ đó là tiếng pháo hoa mừng năm mới do người dân xung quanh đốt. Chỉ ít phút sau, cố trấn tĩnh lại, tôi nhận ra âm thanh vang lên liên tục, lớn hơn rất nhiều so với tiếng pháo hoa”, anh hồi tưởng.

Sau những âm thanh chát chúa, hai kỹ sư đến từ Việt Nam thức trắng, không thể chợp mắt.

Lo ngại chuyến bay rời Venezuela bị ảnh hưởng, anh Tuấn lập tức lên mạng kiểm tra thông tin. Chưa thấy thông báo hoãn hay hủy chuyến từ hãng hàng không, nam kỹ sư tạm thời yên tâm.

Sau bữa sáng, anh cùng đồng nghiệp xếp hành lý lên ô tô, di chuyển quãng đường khoảng 30km về hướng sân bay quốc tế Simon Bolivar. Dọc đường, các ngôi nhà đóng kín cửa, vỉa hè không có người qua lại, trên đường lác đác vài chiếc ô tô khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng.

Tại các ngã tư, lực lượng quân đội Venezuela được bố trí canh gác. Một số tuyến đường chỉ cho phép ô tô lưu thông một làn.

Ngồi trong xe, nhìn thấy khu vực sân bay phía xa, anh Xuân Tuấn hy vọng có thể sớm hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Tuy nhiên, binh lính quân đội gác nhiều lớp, mỗi nhóm khoảng 5-6 người. Toàn bộ lối vào bị chặn, các phương tiện được yêu cầu quay đầu.

“Khi biết tin sân bay đóng cửa, tạm dừng hoạt động, tôi thực sự lo lắng và hụt hẫng vì đang trong tâm trạng háo hức gặp lại gia đình. Tôi sợ mình sẽ bị mắc kẹt tại đây nhiều tuần mới có thể trở về Việt Nam”, anh bày tỏ.

Nhận được tin về những diễn biến tại Venezuela, người thân của anh Tuấn vô cùng lo lắng, liên tục nhắn tin hỏi thăm. Nam kỹ sư phải động viên gia đình không hoang mang, cho biết bản thân vẫn bình an.

Nhận tận tay túi gạo, rau củ, đồ ăn

Quay lại nội thành Caracas, anh Xuân Tuấn và đồng nghiệp chuyển sang ở tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam để đảm bảo an toàn.

Trong những ngày qua, anh cảm thấy ấm lòng, xúc động khi nhận được sự giúp đỡ thân tình của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Anh Xuân Tuấn và Ngọc Khánh dạo phố buổi sáng ở Caracas (Ảnh: Nhân vật cung cấp độc quyền cho báo Dân trí).

"Các anh chị trao tận tay chúng tôi đồ hộp, rau, gạo, nước uống... Hai anh em tự nấu ăn và cảm giác yên tâm, vì được ở trong khu vực Ngoại giao đoàn", anh bày tỏ.

Bị mắc kẹt lại nước bạn do sân bay đóng cửa, người đàn ông cảm thấy được an ủi nhờ những lời hỏi thăm, động viên của đồng hương. Từ lúc xảy vụ đột kích của Mỹ, hai nam kỹ sư luôn nhận được hướng dẫn chu đáo từ Đại sứ Việt Nam tại Venezuela.

"Chúng tôi cảm nhận tình cảm đồng bào ấm áp, dù đang ở cách quê hương nửa vòng Trái đất. Đại sứ quán đã giúp đỡ cộng đồng người Việt những ngày qua", anh Tuấn nói thêm.

Quán ăn đông đúc khách vào buổi sáng ở Caracas (Ảnh: Nhân vật cung cấp độc quyền cho báo Dân trí).

Trước ngày lên đường sang công tác tại Venezuela, anh Tuấn và đồng nghiệp chung tâm trạng háo hức. Quốc gia Nam Mỹ này cách Việt Nam hàng chục nghìn ki-lô-mét, hành trình di chuyển bằng đường hàng không kéo dài gần hai ngày mới tới nơi. Vì vậy, cơ hội được đặt chân đến đây hoàn toàn không dễ dàng.

Cả hai không ngờ chỉ vài giờ trước thời điểm ra sân bay về nước, sự việc ngoài dự kiến bất ngờ xảy ra. Với anh Tuấn, chuyến công tác đặc biệt này đã trở thành một kỷ niệm khó quên trong đời.

Hiện, điều mong mỏi lớn nhất của hai nam kỹ sư là sân bay sớm mở cửa, nối lại chuyến bay quốc tế để họ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

"Người thân ở nhà nghe đến chiến dịch đột kích thường rất hoang mang, lo lắng. Thực tế, đường phố dần nhộn nhịp trở lại, các hàng hoá được bày bán bình thường, không thiếu bất cứ thứ gì", anh Tuấn khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Vân Hạnh (Bí thư thứ nhất phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela), cho biết cuộc sống ở Caracas đã trở lại bình thường. Các cửa hàng, siêu thị không còn cảnh người dân phải xếp hàng, chờ đợi để mua thực phẩm. Hàng hoá phong phú, không xảy ra tình trạng khan hàng.

Theo bà Vân Hạnh, toàn bộ công dân Việt Nam (bao gồm nhân viên Đại sứ quán và người thân) ở Venezuela đều được đảm bảo an toàn.