Người dân đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè chống chọi với rét đậm ở Hà Nội

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay đang ảnh hưởng đến thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Trên nhiều tuyến phố, không khó bắt gặp cảnh người dân phải che chắn gió và đốt lửa để sưởi ấm, tránh cái lạnh.

Đêm 6/1, nền nhiệt độ ở Hà Nội được ghi nhận chỉ còn từ 10-12 độ C, hạ thấp hơn về gần sáng, có thời điểm 10 độ C. Đây là ngưỡng rét đậm, nhiều người dân khi phải ra đường vào buổi tối có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số khu vực vỉa hè ở nhiều tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, La Thành, Đại lộ Thăng Long, Văn Cao, đường ven hồ Tây,... các đống lửa nhỏ được người dân nhóm lên để chống chọi với giá lạnh.

Nhiều người dân ở khu vực đường La Thành cùng gom củi đốt lửa sưởi ấm trong tiết trời lạnh giá của Hà Nội.

"Đợt rét này cũng chưa phải là quá đậm, nhưng có gió mạnh nên rất buốt về đêm và sáng sớm. Ngủ sớm cũng hơi khó ngủ, nên ra đốt lửa cho ấm, nướng ít khoai với bọn trẻ, ngồi nói chuyện với hàng xóm cho đỡ lạnh", anh Hữu Tuấn (bên phải ngoài cùng) cho hay.

Người lớn trẻ nhỏ cùng nhau quây quanh đống lửa để sưởi ấm, nhân tiện nướng thêm ít khoai lang để ăn trong tiết trời giá rét.

Thời tiết lạnh buốt khiến nhịp sống về đêm của Hà Nội cũng chậm lại rõ rệt. Những góc phố quen thuộc trước đây thường nhộn nhịp về đêm, giờ trở nên vắng vẻ, yên tĩnh lạ thường.

Quán cà phê cạnh hồ Tây vắng khách, một số nhân viên quán đốt lửa ngồi sưởi ấm trước cửa quán trong lúc rảnh rỗi.

Thời tiết rét đậm kèm gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 khiến cái rét như cắt da thịt, một người đàn ông trên hè phố phải hạ ô xuống che chắn gió lạnh.

Dưới thời tiết giá rét ở ngưỡng dưới 12ºC , nhưng nhiều người vẫn phải xuống đường mưu sinh, làm việc. Một người bán trái cây trên Đại lộ Thăng Long, một bảo vệ trên phố Văn Cao, một quán cóc ven đường... đều cảm thấy ấm áp hơn khi có đống lửa nhỏ bên cạnh..

"Càng về khuya càng lạnh, khách mua hàng thì cũng vắng hơn ngày thường, về sớm quá thì tiếc nên gắng ngồi thêm một lúc nữa. Ngồi trên đường trống trải lạnh quá nên tôi đốt đống lửa nhỏ để sưởi ấm", chị Dung, tiểu thương bán trái cây trên đường Đại lộ Thăng Long, cho hay.

Gió lạnh kèm nhiệt độ thấp khiến người đi đường phải mặc thêm áo mưa để tránh gió khi di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7/1 là ngày rét đỉnh điểm trong đợt gió mùa tăng cường này. Thời tiết hạ xuống chỉ còn khoảng 11-12 độ C ở trung tâm thành phố. Đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận từ đầu mùa đông đến nay.

Thời điểm sáng sớm, gió lạnh kèm sương mù càng khiến nhiệt độ xuống thấp.

Gió giật mạnh trên cầu vượt Liễu Giai khiến người đi đường hứng những cơn gió lạnh tê tái khi lưu thông qua khu vực trống trải, trên cao.

Nhiều khu vực như các chân tòa nhà cao tầng, khu chung cư, bờ hồ là những nơi hút gió, cái lạnh sẽ tăng thêm nhiều lần khiến người dân ra đường phải trang bị thêm áo khoác, khăn ấm để che chắn gió lạnh.

Thời tiết rét đậm nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến hồ Gươm vui chơi, check-in sáng sớm.

Người dân khi ra đường nên mặc đủ áo ấm, khăn quàng để giữ nhiệt cơ thể trước tiết trời lạnh giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 2-5 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 7/1, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố khoảng 11-13 độ C.