Đồng Nai thúc tiến độ 8 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 6/1, tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, địa bàn hiện có 8 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành, được thực hiện trong nhiều năm.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu qua Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Trong số này, 4 dự án đã thi công gồm: dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TPHCM; dự án nâng cấp đường tỉnh 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra quốc lộ 51) và dự án xây dựng đường tỉnh 25C (đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, giai đoạn 1).

Các dự án đang hoàn thiện thủ tục gồm: nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769, 773 và đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh 770B, 769E.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đối với dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TPHCM, giá trị thi công toàn dự án đạt hơn 63%. Trong đó, tuyến chính cao tốc đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường; toàn bộ tuyến đường song hành được đắp đất nền, một số đoạn đã thi công lớp bê tông nhựa.

Với dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giá trị thi công của 2 gói thầu xây lắp đạt khoảng 66% so với hợp đồng đã ký.

Dự án nâng cấp đường tỉnh 25B đạt gần 29% giá trị hợp đồng. Dự án xây dựng đường tỉnh 25C mới thi công các hạng mục cấu kiện đúc sẵn, giá trị thực hiện đạt khoảng 0,5%.

Theo đánh giá, tiến độ thi công các dự án thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các công nhân đang thảm nhựa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng. Từng dự án phải được lập kế hoạch thi công cụ thể, rõ mốc tiến độ và trách nhiệm.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ số 1 trong triển khai các dự án. Theo ông Đức, không có mặt bằng thì các cam kết về thông xe, giải ngân hay sản lượng thi công đều không thực chất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, việc chậm giải phóng mặt bằng đồng nghĩa chậm thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các vướng mắc liên quan mặt bằng cần được xử lý dứt điểm trong tháng 1, đồng thời chuyển phương thức điều hành theo mục tiêu, sản phẩm và mốc thời gian cụ thể.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai quán triệt, mỗi vấn đề của từng dự án phải xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, thời hạn hoàn thành và chế tài nếu không đáp ứng yêu cầu.