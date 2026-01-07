Kho báu dồi dào của Venezuela: 8.000 tấn vàng, 1 triệu carat kim cương

Một mỏ khoáng sản ở Venezuela (Ảnh: Reuters).

Cuối tuần qua, Mỹ thực hiện chiến dịch đột kích nhằm vào Venezuela và bắt Tổng thống Nicolás Maduro. Venezuela cáo buộc Mỹ muốn tiếp cận trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới của nước này.

Theo Viện Năng lượng có trụ sở tại London (Anh), Venezuela nắm giữ khoảng 17% trữ lượng toàn cầu, tương đương 303 tỷ thùng, vượt qua cả Ả rập Xê út.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, phần lớn trữ lượng này là dầu nặng tại khu vực Orinoco ở miền trung Venezuela, khiến chi phí khai thác cao, nhưng về mặt kỹ thuật tương đối đơn giản.

Mặt khác, bên cạnh trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, Venezuela còn sở hữu các mỏ lớn chứa nhiều kim loại quý và nguồn tài nguyên giá trị khác, bao gồm các nguyên tố đất hiếm, những đầu vào thiết yếu đối với các ngành công nghệ và quốc phòng.

Ngày 5/1, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ chưa được khai thác, bao gồm thép, nhôm và các khoáng sản quan trọng. Theo ông, Mỹ đang vạch ra kế hoạch để tiếp cận nguồn khoáng sản này.

“Họ có thép, có khoáng sản, tất cả các khoáng sản quan trọng. Họ từng có lịch sử khai thác mỏ huy hoàng, nhưng đã bị mai một”, ông Lutnick nói với các phóng viên khi được hỏi ngoài các công ty dầu mỏ, những tập đoàn nào của Mỹ có thể “giao dịch với Venezuela”.

Theo một báo cáo năm 1993 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trong số ít các bản tổng quan về tài nguyên khoáng sản của Venezuela được công bố công khai, khu vực "Khiên Guayana" ở phía nam nước này có “sự dồi dào về khoáng sản”, với các mỏ vàng, kim cương, quặng sắt và bô-xít đan xen, cũng như đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác.

Alicia Garcia-Herrero, chuyên gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ngân hàng đầu tư Pháp Natixis, cho biết Venezuela sở hữu trữ lượng lớn kim loại quý và nguyên liệu thô then chốt, chủ yếu tập trung tại Vành đai Khai khoáng Orinoco, một khu vực bao phủ các bang phía nam như Bolivar và Amazonas.

Theo bà Garcia-Herrero, Venezuela nắm giữ trữ lượng vàng lớn nhất Mỹ Latinh, ước tính hơn 8.000 tấn, cùng với tối đa 1 triệu carat kim cương thô. Quốc gia này cũng có trữ lượng lớn quặng sắt và bô-xít, cũng như nhiều nguyên liệu thô quan trọng khác, bao gồm đất hiếm, quặng coltan, niken, đồng, kẽm, thiếc, vonfram và titan.

Khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm, đang trở thành chủ đề mà Mỹ quan tâm trong thời gian qua, vì nó là nguyên liệu quan trọng trong chuỗi cung ứng của Washington để sản xuất thiết bị công nghệ cao và vũ khí. Mỹ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm từ đối thủ hàng đầu của họ.

Vào tháng 11, chính phủ Mỹ đã bổ sung thêm 10 khoáng sản mới, trong đó có bạc và đồng, vào danh sách khoáng sản then chốt của nước này, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của chúng đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia.

Trong thời gian qua, Mỹ cũng đã bày tỏ mong muốn sáp nhập Greenland thuộc Đan Mạch, hòn đảo lớn nhất thế giới với trữ lượng khoáng sản dồi dào. Cả Greenland, Đan Mạch đã bác bỏ ý tưởng của Mỹ.