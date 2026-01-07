Dấu ấn về cách dùng người của HLV Kim Sang Sik ở trận thắng U23 Jordan

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

Đội hình xuất quân của U23 Việt Nam trước U23 Jordan có sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Cầu thủ này thi đấu thay vị trí tiền đạo cánh mà Lê Viktor vẫn thường đảm nhiệm tại SEA Games 33.

Nguyễn Lê Phát năm nay mới 18 tuổi, đang khoác áo CLB Ninh Bình. Anh cao 1m74, không quá cao lớn, nếu không muốn nói là có phần bất lợi so với Lê Viktor (1m78). Tuy nhiên, phong cách thi đấu của Nguyễn Lê Phát mạnh mẽ hơn, chịu khó va chạm hơn so với cầu thủ Việt kiều Nga.

Nguyễn Lê Phát (2) có màn ra mắt ấn tượng tại giải U23 châu Á, dù mới 18 tuổi (Ảnh: AFC).

Lối chơi của Nguyễn Lê Phát vì thế phù hợp trước đối thủ mạnh mẽ về thể lực như Jordan. Anh tạo đủ áp lực ở tuyến trên, khiến đối thủ không thể thoải mái đẩy cao đội hình ép sân U23 Việt Nam. Đây là điều mà Lê Viktor không làm được tại SEA Games 33, nhất là ở trận chung kết với U23 Thái Lan.

Ngoài ra, Nguyễn Lê Phát cũng rất tự tin ở các pha giữ bóng, phối hợp và dứt điểm. Anh hỗ trợ hiệu quả cho tiền đạo mũi nhọn của U23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc.

Việc Nguyễn Lê Phát thi đấu tốt trong trận gặp Jordan cho thấy năng lực nhìn người, phát hiện tài năng rất tốt của HLV Kim Sang Sik. Chính vị HLV người Hàn Quốc truyền sự tự tin cho cậu học trò trẻ của mình, giúp anh thi đấu đĩnh đạt, dù đây mới là lần đầu tiền đạo của CLB Ninh Bình trình làng ở giải châu lục.

Tập thể U23 Việt Nam hiện nay rất giàu khát khao cống hiến (Ảnh: AFC).

Chỉ trong vòng ít tuần lễ, HLV Kim Sang Sik đã giúp bóng đá Việt Nam rèn luyện cho 2 gương mặt trẻ rất đáng chú ý. Hiện nay là Nguyễn Lê Phát, còn trước đó, tại SEA Games 33, ông Kim cũng lần đầu trao cơ hội thi đấu quốc tế cho tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Quốc Cường (vừa bước sang tuổi 22).

Hôm qua, Quốc Cường không đá chính, nhưng anh vẫn xuất hiện trong hiệp hai, thay thế cho Thái Sơn ở thời điểm Thái Sơn có dấu hiệu xuống sức. Trong khoảng thời gian Quốc Cường có mặt trên sân, cầu thủ đang khoác áo CLB Công an TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh góp phần giúp cho U23 Việt Nam đánh chặn hiệu quả các pha tấn công dồn dập của U23 Jordan từ khu vực giữa sân, qua đó làm suy yếu các pha hãm thành của đối phương.

Sự xuất hiện của Quốc Cường và Lê Phát trong thời gian gần đây phản ánh rằng dưới con mắt của HLV Kim Sang Sik, không có cầu thủ nào là không đáng giá. Ông Kim đủ khả năng phát hiện cái hay của những cầu thủ vô danh, truyền sự tự tin cho họ, để họ phát huy tốt nhất năng lực của mình, đóng góp cho bóng đá nội ở các giải quốc tế.