Thông tin mới vụ 40 học sinh nhập viện, hiệu trưởng bị cách chức

Sáng 7/1, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xác nhận Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy đã có lãnh đạo mới, sau khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường này bị cách chức.

Theo vị lãnh đạo, ông Ngô Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy được điều động làm Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

"Trường đã có lãnh đạo mới, mọi hoạt động dạy học diễn ra bình thường. Về việc nhà trường bị phạt gần 200 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhà trường và địa phương cũng đang tìm phương án giải quyết", vị lãnh đạo nói.

Như Dân trí đã thông tin, cuối tháng 9/2025, nhiều học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là nữ Phó Hiệu trưởng Đ.T.H.H. nên cho con nghỉ ở nhà.

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Khi chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh đã đưa con trở lại lớp. Tuy nhiên thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về, gây ra những lùm xùm kéo dài.

Sau khi làm rõ các vi phạm xảy ra tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, chính quyền xã Kim Ngân đã quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Đ.V.M., Hiệu trưởng và bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, tổng số tiền gần 200 triệu đồng.