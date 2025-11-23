Công an làm việc với người phao tin “hàng trăm người chết” tại xã Hoà Thịnh

Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với bà N.T.N.V. (trú tại xã Ea Ly) liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội "sập nhà, hàng chục người chết" tại xã Hòa Thịnh.

Bà V. được xác định là người đã kể lại nội dung không đúng sự thật về thương vong do lũ lụt tại xã Hòa Thịnh. Thông tin từ bà V. khiến cộng đồng mạng hoang mang, lo sợ trước thiệt hại trong mưa lũ tại Đắk Lắk.

Công an làm việc với người phụ nữ tung tin đồn thất thiệt số lượng người chết do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh (Ảnh: Minh Nguyễn).

Làm việc với công an, bà V. thừa nhận mình là người xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội và bà cho rằng đã bị quay lén clip, người khác tự đưa lên mạng.

Bà V. cho biết, bà có nghe người khác nói lại, do lo lắng nên bà đã kể sự việc "sập nhà lầu, hàng chục người chết", "chết hàng trăm người" tại xã Hòa Thịnh mà chưa kiểm chứng thông tin từ cơ quan chức năng và bà cũng không lường trước được mức độ ảnh hưởng của thông tin.

Cơ quan công an cho biết sẽ xử lý vụ việc liên quan đến tin đồn thất thiệt từ bà V. theo đúng quy định pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý thêm 52 tài khoản Facebook, TikTok đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ tại các xã phía Đông của tỉnh.

Công an đã yêu cầu cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 37,5 triệu đồng; yêu cầu 30 tài khoản gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Như Dân trí đưa tin, tối 21/11, mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt", "hàng trăm người chết do lũ". Những thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh sau đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tính đến tối 22/11, tại xã này ghi nhận 23 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ.