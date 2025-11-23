Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh chia sẻ trên mạng xã hội về tình hình lũ lụt

Ông Lành thông tin, trận mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra ngày 18-21/11 trên địa bàn xã Hòa Thịnh đã qua đi, nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm đang chung sức, đồng lòng cùng bà con khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Mực nước tại xã Hoà Thịnh đã rút nhiều (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, trong những ngày mưa lũ, các lực lượng chức năng và nhân dân đã đoàn kết, tương trợ, cùng nhau ứng phó mưa lũ.

Đã có hàng nghìn người được đưa đến địa điểm an toàn (công sở, trường học, nhà dân, chùa...); nhiều ca bệnh, sản phụ, bị chấn thương do ứng phó mưa lũ, người già kiệt sức... được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ông Lành chia sẻ thêm việc địa phương nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ giúp bà con ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Tuy nhiên, do xã rộng, dân số đông, nước lũ quá lớn, nhiều khu vực ngập rất sâu, bị cô lập, thông tin liên lạc bị gián đoạn nên không thể tiếp nhận hết những lời kêu cứu của bà con. Đã có người mất, tài sản bị cuốn trôi và những mất mát, đau thương này không gì có thể bù đắp được.

Tính đến tối 22/11, xã Hòa Thịnh ghi nhận có 23 người chết do mưa lũ (Ảnh: Nam Anh).

Theo ông Phương Văn Lành, trên mạng xã hội đã có những thông tin sai sự thật về số người chết, xuyên tạc công tác ứng phó mưa lũ của bà con xã Hòa Thịnh và các cấp, ngành. Do đó, có các bình luận ác ý, chửi rủa cá nhân ông và lãnh đạo các cấp trên mạng xã hội liên quan công tác ứng phó mưa lũ.

"Con gái tôi còn nhỏ khi đọc được các bình luận chửi rủa bố trên mạng xã hội đã khóc rất nhiều vì những người đó chưa hiểu hết về tôi", ông Lành chia sẻ trên trang cá nhân và cho biết, việc ông quan tâm là đã cứu được bao nhiêu người dân, giúp được bao nhiêu hộ gia đình trong mưa lũ và đang ra sức cùng bà con Hòa Thịnh khắc phục hậu quả.

Xã Hòa Thịnh chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ (Ảnh: Nam Anh).

Ông Lành gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến bà con nhân dân và xin chia buồn sâu sắc nhất với các gia đình có người mất. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo các cấp, lực lượng chức năng, nhà hảo tâm... đã giúp đỡ xã Hòa Thịnh.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cũng mong muốn bà con xã nhà tiếp tục đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ra sức khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống.

Như Dân trí đưa tin, tối 21/11, mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt"... Những thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh sau đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và Công an tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xác minh, xử lý người tung tin đồn, sai sự thật lên mạng xã hội.