Sự hồi sinh trên vùng đất từng oằn mình vì bão lũ

Hồi sinh từ tâm lũ Hòa Thịnh

Trận lũ lịch sử tháng 11/2025 đã để lại hậu quả nặng nề tại Đắk Lắk, cuốn trôi mái ấm của hàng trăm gia đình và gây thiệt hại ước tính hơn 7.000 tỷ đồng. Hơn 600 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, khiến nhiều người dân đối mặt với nguy cơ đón Tết trong cảnh tạm bợ.

Tuy nhiên, nhờ "Chiến dịch Quang Trung" với sự chung tay của chính quyền và cộng đồng, hàng trăm căn nhà mới đã được dựng lên thần tốc chỉ trong một tháng, kịp thời mang hơi ấm trở lại cho bà con trước thềm Tết Nguyên đán.

Những mái nhà khang trang được xây dựng thần tốc trong “Chiến dịch Quang Trung” giúp bà con vùng thiên tai tại Đắk Lắk kịp đón Tết Nguyên đán (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh, bà Nguyễn Thị Chúng (53 tuổi) không giấu nổi niềm xúc động khi nhìn căn nhà mới khang trang. Đối với bà và nhiều hộ dân, mùa xuân năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi tiếng cười rộn ràng mà còn bởi cảm giác an yên khi được sum vầy dưới mái nhà vững chãi, nghĩa tình sau những ngày tháng đau thương vì thiên tai.

Cụ bà Trần Thị Lãnh (81 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cũng tất bật chuẩn bị mâm cúng tất niên trong căn nhà vừa hoàn thiện. Cụ cho biết sau trận lũ, ngôi nhà cũ sập hoàn toàn, cụ từng nghĩ sẽ phải đón Tết trong cảnh ở nhờ con cháu. "Không ngờ nhà mới kịp dựng xong trước Tết, tôi mừng lắm", cụ nói, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Cụ Trần Thị Lãnh thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên và nguyện cầu năm mới bình an, không còn cảnh thiên tai như năm 2025 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bước sang năm mới, cụ Lãnh không chỉ cầu mong gia đình bình an, mạnh khỏe mà còn gửi gắm ước nguyện giản dị, mong quê hương không còn phải gánh chịu những trận thiên tai khốc liệt như đã qua, để mỗi mùa xuân đều trọn vẹn trong những mái ấm yên lành.

Đón Tết trong những ngôi nhà mới

Tại Gia Lai, bão Kalmaegi (bão số 13) cùng các đợt mưa lũ lịch sử năm 2025 đã khiến hàng nghìn ngôi nhà sập và hư hỏng nặng, đẩy nhiều hộ dân vào cảnh sống tạm bợ. Tổng thiệt hại do thiên tai tại địa phương này ước tính hơn 11.636 tỷ đồng.

Nhiều ngôi nhà ven biển xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai bị xóa sổ do bão số 13 tàn phá cuối năm 2025 (Ảnh: Doãn Công).

Sau bão số 13, làng biển An Quang Đông (xã Đề Gi, Gia Lai) chịu thiệt hại nặng nề. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khẩn trương triển khai tái định cư. Đến nay, 8 hộ đã được bố trí đất, xây dựng nhà mới khang trang theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, chị Phan Thị Như (45 tuổi, thôn An Quang Đông) tất bật dọn dẹp đón Xuân. Chị nhớ lại thời điểm bão đánh sập nhà, tài sản gần như mất trắng. "Có nhà mới kịp đón Tết là điều vợ chồng tôi chưa từng nghĩ tới. Giờ đây, có mái ấm vững chãi, chúng tôi yên tâm làm ăn, vun vén cho tương lai của các con", chị xúc động nói.

Chị Phan Thị Như chăm sóc hoa để đón Tết sum vầy bên gia đình (Ảnh: Công Sơn).

Niềm vui lan tỏa khắp khu tái định cư. Dịp giáp Tết, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà, lì xì tiền mặt, trao bộ bàn ghế, bàn ăn và chậu hoa xuân cho từng hộ, khiến ngôi nhà thêm ấm cúng.

Ông Trần Văn Hoàng (54 tuổi) xúc động chia sẻ: “Lần đầu đón xuân trong nhà mới, cả gia đình ai cũng phấn khởi. Có mái ấm vững chãi, chúng tôi yên tâm làm ăn lâu dài”.

Người dân thôn An Quang Đông, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai phấn khởi đón Tết trong ngôi nhà mới (Ảnh: Công Sơn).

Tại xã Tuy Phước Đông (Gia Lai), hơn 170 nhà sập hoàn toàn và hơn 1.500 nhà hư hỏng đã được khắc phục trước thềm năm mới nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội. Các lực lượng không chỉ sửa nhà mà còn chung tay chăm lo Tết cho gia đình chính sách, công nhân khó khăn, giúp bà con đón xuân trong không khí ấm áp.

Bà Tô Thị Thanh Nga (51 tuổi, trú thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) tất bật bên máy may, kịp giao những bộ đồ Tết cuối cùng. “Nhà vừa xong là tôi làm việc lại ngay. Có mái ấm vững chãi, tôi có thêm động lực cố gắng”, chị chia sẻ.

Xuân mới đã về trên những mái nhà vừa dựng lại sau bão lũ. Niềm vui trong căn nhà mới không chỉ là sự đủ đầy vật chất, mà còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Từ đổ nát, những vùng quê đang hồi sinh, vững tin bước vào năm mới bình yên và nhiều hy vọng.