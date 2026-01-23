Màu xanh trở lại nơi nông dân xuống giống 3 lần mới được thu hoạch

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các làng rau Luật Chánh, Lục Lễ, Đại Lễ, Quảng Vân… thuộc xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Người dân đang chạy đua với thời gian, tận dụng từng ngày nắng để cải tạo đất, xuống giống và chăm sóc rau, với hy vọng kịp vụ thu hoạch cuối năm.

Tuy Phước Bắc nằm ở hạ nguồn sông Kôn, được hưởng lợi từ phù sa bồi đắp, tạo nên vùng đất màu mỡ lý tưởng cho nghề trồng rau sạch. Đây là nguồn sinh kế chính, được người dân địa phương gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, vụ rau Tết năm nay được đánh giá là một trong những vụ khó khăn do liên tiếp hứng chịu thiệt hại nặng nề từ bão, lũ.

Sau bão lũ, những ruộng rau ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai hồi sinh đón Tết (Ảnh: Doãn Công).

Gia đình anh Bùi Văn Sáu (49 tuổi, thôn Đại Lễ) là một ví dụ điển hình. Anh Sáu cho biết phải 3 lần xuống giống khổ qua (mướp đắng) mới giữ được lứa rau đầu tiên.

“Lần đầu bão làm dập hết, lần sau lũ ngập thối sạch, đến lần thứ 3 mới giữ được và bắt đầu cho thu hoạch. Nếu không bệnh tật, lứa này bán từ nay đến qua Tết Nguyên đán. Có rau, quả bán được là mừng rồi, mong sao đủ lo cho cái Tết”, anh Sáu chia sẻ.

Trên diện tích khoảng 8 sào (4.000m2), gia đình anh Sáu trồng đa dạng các loại rau như dền, muống, mồng tơi, đậu bắp, mướp đắng, ớt… để duy trì nguồn thu quanh năm.

Anh Sáu cho biết thời tiết năm nay thất thường khiến sâu bệnh phát sinh nhiều, buộc người trồng rau phải bám ruộng thường xuyên, chăm sóc kỹ lưỡng để bảo đảm năng suất.

Ruộng mướp đắng phải lần thứ 3 xuống giống vì bão lũ dồn dập, gia đình anh Sáu mới chuẩn bị thu hoạch lứa đầu tiên (Ảnh: Doãn Công).

Không chỉ đối mặt với thiên tai, người trồng rau còn chịu áp lực lớn từ chi phí giống, phân bón, công lao động và đầu ra bấp bênh.

Bà Lê Thị Hải (56 tuổi, thôn Đại Lễ) chia sẻ: “Trồng rau quanh năm, hầu như không có ngày nghỉ. So với trồng lúa, trồng rau cho thu nhập cao hơn nhưng công làm rất nhiều. Rau chết là coi như mất ăn”.

Bà Hải cho biết thêm vào mùa nắng, các loại rau, quả phát triển tốt, thời gian thu hoạch nhanh; còn mùa mưa lạnh sinh trưởng chậm, sâu bệnh nhiều, chi phí chăm sóc tăng, trong khi giá bán phụ thuộc vào thị trường và thương lái, nhất là thời điểm cận Tết.

Khẩn trương làm đất chuẩn bị vụ rau sau Tết, ông Nguyễn Ngọc Phúc (55 tuổi, thôn Luật Chánh) cho biết, người trồng rau luôn đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí tăng cao, đầu ra bấp bênh, trong khi rủi ro thiên tai luôn rình rập.

“Bán lẻ hay bán sỉ đều không dễ, gặp thiên tai là coi như trắng tay. Thời tiết đang nắng ấm, chúng tôi hy vọng xuống giống an toàn, có rau thu hoạch sau Tết Nguyên đán để trang trải cuộc sống”, ông Phúc chia sẻ.

Người trồng rau thôn Luật Chánh cũng tất bật làm đất chuẩn bị xuống giống để có rau, quả bán sau Tết (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuy Phước Bắc, năm 2025, toàn xã trồng khoảng 515ha rau các loại, năng suất bình quân gần 190 tạ/ha, sản lượng ước đạt 9.760 tấn. Tuy nhiên, bão, lũ kéo dài trong năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và thu nhập của người dân.

Bà con đang tập trung chăm sóc diện tích rau hiện có và xuống giống mới nhằm phục vụ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Riêng thôn Luật Chánh có hơn 13ha rau được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP (quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam).

Ông Vinh cho biết xác định rau là cây trồng chủ lực, địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, đồng thời kết nối tiêu thụ với các đơn vị thu mua và hệ thống siêu thị trên địa bàn.