Nhiều tài xế ở TPHCM bị phạt vì nhậu rồi lái xe mùng 1 Tết

Sáng 17/2, CSGT TPHCM đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 10h30 cùng ngày, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT PC08, Công an TPHCM) lập chốt kiểm tra tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung, TPHCM).

Đội CSGT Hàng Xanh ra quân kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại đây, lực lượng CSGT bố trí cán bộ phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm và lần lượt vào khu vực kiểm tra theo đúng quy định. Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, có ghi hình bằng thiết bị chuyên dụng.

Trong khung giờ cao điểm buổi sáng, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực khá đông, chủ yếu là người dân đi chúc Tết, du Xuân. Nhiều người cho biết đã chủ động không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Ngoài việc lập chốt, lực lượng CSGT còn kết hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Đến 11h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông N.T.T. (SN 1976, ngụ phường Gia Định) chạy xe máy trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) có biểu hiện không tỉnh táo nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Ông T. vi phạm nồng độ cồn 0,366mg/lít khí thở (Ảnh: Hoàng Hướng).

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy ông T. vi phạm ở mức 0,363 mg/lít khí thở. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này.

Theo quy định, với mức vi phạm trên, ông T. bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Làm việc với CSGT, ông T. cho biết sáng cùng ngày đi chúc Tết đồng nghiệp và đã uống khoảng 4 lon bia. Trên đường về nhà, ông bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Đội CSGT Hàng Xanh kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cùng thời điểm, tại cửa ngõ phía Tây thành phố, Trạm CSGT Tây Bắc cũng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Trước giờ xuất quân, Trung tá Phan Thanh Tuấn, Trạm trưởng Trạm CSGT Tây Bắc, trực tiếp quán triệt nhiệm vụ, yêu cầu các tổ công tác thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Lúc 10h15, tổ công tác Trạm CSGT Tây Bắc phát hiện người đàn ông chạy xe máy trên tỉnh lộ 15 vi phạm nồng độ cồn 0,261mg/lít khí thở. Người đàn ông cho biết đã sử dụng bia tại nhà người thân sáng đầu năm mới. Với mức nồng độ cồn này, nam tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trung tá Phan Thanh Tuấn, Trạm trưởng Trạm CSGT Tây Bắc trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác ra quân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài trường hợp trên, sáng cùng ngày, Trạm CSGT Tây Bắc cũng lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác. Phần lớn người vi phạm cho biết đã sử dụng rượu, bia khi đi chúc Tết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), cho biết thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (C08, Bộ Công an), từ 10h ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT toàn thành phố đã đồng loạt triển khai kiểm tra nồng độ cồn.

Trạm CSGT Tây Bắc phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài chuyên đề này, các tổ công tác cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm khác như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá số người quy định… nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh, đối với những trường hợp vi phạm mang tính chất vô ý, không tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT có thể xem xét nhắc nhở, cảnh cáo, tạo điều kiện để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).