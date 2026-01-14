Sau lũ quét như “sóng thần” và khởi đầu mới của những hàng xóm đặc biệt

Một khởi đầu mới

Sau gần 3 tháng kể từ trận lũ quét lịch sử được ví như sóng thần từ đỉnh Bạch Mã, gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên, xóm Thác Trượt, thôn Xuân Phú (xã Khe Tre, thành phố Huế), đã có thể an cư trong tổ ấm mới được hỗ trợ xây dựng.

Ngôi nhà khang trang của gia đình bà Khuyên được Công an thành phố Huế hỗ trợ xây dựng tại khu tái định cư thôn 1, xã Khe Tre, trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc. Khu tái định cư cách xóm Thác Trượt hơn 3km, nằm ngay trung tâm xã, được trang bị hạ tầng hiện đại, giúp người dân thoát khỏi nỗi lo sạt lở mỗi khi mưa lũ về.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Khuyên trong ngày nhận nhà ở mới (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong ngày nhận nhà mới, bà Khuyên không giấu được niềm vui, biết ơn trước sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, giúp gia đình bà hồi sinh cuộc sống sau thiên tai.

Bà Khuyên chia sẻ: “Trong đợt thiên tai cuối năm, lũ đã cuốn đi toàn bộ tài sản, nhà cửa, gia đình gần như không còn gì để gượng dậy. Chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và lực lượng công an đã hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa, giúp vợ chồng có nơi an cư sau những ngày trắng tay”.

Gần 3 tháng trước, đêm 27, rạng sáng 28/10/2025, khi lượng mưa trên đỉnh Bạch Mã đạt mức lịch sử, những trận lũ quét kinh hoàng đã tàn phá nhà cửa, đất đai của người dân xóm Thác Trượt. Dòng lũ dữ đã xé toạc căn nhà của gia đình bà Khuyên làm đôi, cuốn trôi ba phòng ngủ, phòng khách, gian thờ cùng nhiều tài sản giá trị.

Niềm vui của hai vợ chồng bà Khuyên sau những ngày chịu nỗi đau mất nhà do thiên tai gây ra (Ảnh: Vi Thảo).

Thời điểm xảy ra mưa lũ, bà Khuyên cùng nhiều hộ dân khác tại xóm Thác Trượt đã được sơ tán kịp thời. Nhớ lại những ngày dòng nước bạc dưới dòng Thác Trượt cuồn cuộn chảy, bà Khuyên không khỏi rùng mình, cơ ngơi được tạo dựng bằng mồ hôi, nước mắt cả một đời không còn. Tuy vậy, vợ chồng bà vẫn lạc quan hướng về phía trước.

“Dù chưa lớn bằng căn nhà cũ, nhưng đây là một khởi đầu mới. Gia đình tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, tích góp để ổn định cuộc sống”, bà Khuyên bộc bạch.

Hai gia đình từng là hàng xóm sát vách ở xóm Thác Trượt, cùng chịu thiệt hại do lũ quét giờ lại ở cạnh nhau (Ảnh: Vi Thảo).

Cạnh nhà bà Khuyên tại khu tái định cư thôn 1 là ngôi nhà được xây theo kiểu truyền thống Huế của vợ chồng ông Trần Văn Viếng (74 tuổi) và bà Trần Thị Chuồn (73).

Ở Xóm Thác Trượt, 2 gia đình này cũng là hàng xóm sát vách trong suốt hơn 50 năm qua. Dưới chân núi Bạch Mã, họ đã cùng nhau trải qua bao khó khăn từ ngày lập làng. Tuy nhiên, đợt thiên tai hồi cuối năm 2025 đã để lại hậu quả nặng nề, buộc 2 gia đình này phải rời làng.

Ngôi nhà mới của vợ chồng ông Viếng được Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế hỗ trợ xây dựng. Ngày hoàn thành, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, nói lời chia tay: “Trong thời gian xây nhà, nếu anh em có điều gì chưa phải, mong 2 bác và gia đình thông cảm”.

Bà Chuồn liền vỗ vai những chàng lính trẻ, xuýt xoa: “Được như này là ông bà vui lắm rồi, biết ơn còn không hết”. Sau đó là cái nắm tay thật chặt, những nụ cười thắm đượm nghĩa tình quân - dân.

Những ngôi nhà không chỉ xây bằng gạch đá

"Chiến dịch Quang Trung" tại thành phố Huế bắt đầu triển khai từ ngày 6/12/2025. Trong đợt cao điểm của chiến dịch, công an, quân đội hỗ trợ xây dựng mới 5 căn nhà, sửa chữa 40 nhà dân bị sập, hư hỏng, do các đợt mưa lũ gây ra. Đến nay, thành phố đã hoàn tất chiến dịch, bàn giao nhà cho người dân.

Ông Nguyễn Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khe Tre, cho biết trong "Chiến dịch Quang Trung", trên địa bàn có 3 hộ dân được hỗ trợ xây mới nhà ở, 9 nhà thuộc diện sửa chữa.

Xóm Thác Trượt từng trải qua đợt lũ quét kinh hoàng, khiến nhà cửa, đất đai của người dân bị cuốn trôi (Ảnh: Vi Thảo).

Sau khi thiên tai, chính quyền địa phương đã rà soát, lập danh sách các hộ cần di dời, cấp đất tái định cư để người dân xây dựng nơi ở mới an toàn.

Công an thành phố Huế trực tiếp xây dựng 2/3 căn nhà tại xã Khe Tre. Đơn vị đã phát động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 200 triệu đồng, cùng 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Lãnh đạo Công an thành phố Huế cho biết cuối năm 2025, điều kiện thời tiết bất lợi, mưa kéo dài, nhưng các lực lượng vẫn quyết tâm hoàn thành sớm "Chiến dịch Quang Trung".

Những ngôi nhà được xây dựng theo mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với nhân dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay từ đầu, đơn vị đã phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Lãnh đạo Công an thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tham gia báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần, bảo đảm mọi công việc được kiểm soát chặt chẽ, không để ách tắc, chậm trễ.

Một trong những yếu tố quyết định thành công của "Chiến dịch Quang Trung" là sự chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an thành phố Huế đã huy động tối đa lực lượng tham gia xây dựng, hoàn thành 2 căn nhà sớm hơn dự kiến.

“Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một nhiệm vụ công tác đơn thuần, đó là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an đối với nhân dân. Chúng tôi xác định phải làm nhanh, quyết liệt nhất có thể, bảo đảm chất lượng, an toàn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm đón Tết cổ truyền trong căn nhà mới”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, chỉ rõ.

Vợ chồng ông Trần Văn Viếng cùng các chiến sĩ bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế (Ảnh: Lê Sáu).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cũng đã huy động gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 2.300 ngày công hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở.

Theo Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, suốt hơn một tháng ròng, các cán bộ, chiến sĩ đã bám công trường, làm xuyên lễ, ngày nghỉ, "vượt nắng thắng mưa" để bảo đảm tiến độ, chất lượng từng hạng mục.

Ông Hoàng Hải Minh (mặc áo vest), Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, chúc mừng người dân được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai căn nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung" do quân đội hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành, bàn giao cho người dân tại xã Lộc An từ cuối tháng 12/2025. Căn nhà còn lại của gia đình ông Trần Văn Viếng đã về đích cùng các hộ khác tại xã Khe Tre.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" về đích là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng thiên tai, với tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào. Những ngôi nhà hoàn thành không chỉ xây bằng gạch đá, xi măng, ở đó còn có niềm tin, hy vọng và khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.