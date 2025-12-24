7 thứ cần loại bỏ ngay khỏi nhà để đón năm mới 2026 rước lộc

Ai cũng muốn bước vào năm mới với một ngôi nhà tinh tươm, nhưng tâm lý "tiếc của" hay thói quen tích trữ thường khiến công cuộc dọn dẹp trở nên quá tải. Thay vì cố gắng sắp xếp lại đống lộn xộn, bí quyết nằm ở việc biết buông bỏ đúng thứ.

Dưới đây là danh sách những món đồ bạn nên cân nhắc loại bỏ ngay khỏi không gian sống trước thềm năm 2026, được tổng hợp từ lời khuyên của các chuyên gia sắp xếp nhà cửa hàng đầu.

Cuối năm, dọn bớt đồ cũ và sắp xếp lại nhà cửa là cách đơn giản để đón năm mới gọn gàng hơn (Ảnh: Getty).

Thực phẩm cũ và đồ bếp sứt mẻ

Trước khi chất đầy tủ lạnh những món ngon ngày Tết, hãy dành thời gian thanh lọc "kho lương" của gia đình. Chuyên gia sắp xếp nhà cửa khuyên bạn nên kiểm tra hạn sử dụng của mọi thứ, từ gia vị khô đến những túi thực phẩm đông lạnh đã nằm sâu trong góc tủ quá lâu.

Bên cạnh đó, hãy nhìn lại căn bếp. Những chiếc bát đĩa sứt mẻ không chỉ gây mất thẩm mỹ mà theo quan niệm phong thủy Á Đông còn mang lại vận xui. Những chiếc chảo chống dính đã bong tróc hay hộp nhựa ố màu cũng nên được thay mới để đảm bảo sức khỏe cho những bữa cơm đoàn viên sắp tới.

Quần áo chật và những chiếc tất lẻ đôi

Chúng ta thường giữ lại quần áo cũ với hy vọng một ngày nào đó sẽ mặc vừa, nhưng thực tế chúng chỉ làm chật chội thêm không gian. Cuối năm chính là thời điểm vàng để lọc bớt quần áo, nhất là với trẻ nhỏ đang lớn nhanh.

Đừng quên kiểm tra ngăn kéo đựng tất. Những chiếc tất thủng, dão hoặc lẻ đôi nằm lăn lóc chính là biểu hiện của sự bừa bộn vụn vặt cần loại bỏ ngay để dòng năng lượng mới mẻ tràn vào nhà.

Giấy tờ và hóa đơn vô giá trị

Không có gì khiến phòng khách trông lộn xộn hơn những chồng giấy tờ vô định. Theo chuyên gia, nhận định việc xử lý thư từ là bước quan trọng để giải tỏa căng thẳng. Hãy mạnh dạn hủy bỏ các hóa đơn điện nước cũ đã thanh toán xong, tờ rơi quảng cáo hay tạp chí cũ nát.

Một mặt bàn sạch sẽ sẽ giúp đầu óc gia chủ minh mẫn hơn để hoạch định cho năm mới.

Mỹ phẩm và thuốc men quá hạn

Tủ thuốc và bàn trang điểm thường là nơi chứa nhiều rác hơn bạn tưởng. Hãy kiểm tra hạn sử dụng và loại bỏ ngay những vỉ thuốc cũ, thỏi son đổi màu hay chai kem dưỡng đã mở nắp quá lâu. Việc này giúp bạn bảo vệ sức khỏe và có không gian để bổ sung những vật dụng thiết yếu mới.

Rác công nghệ và phụ kiện điện tử

Nhiều người có thói quen giữ lại hộp điện thoại, dây cáp sạc không rõ công dụng hay tai nghe hỏng một bên trong ngăn kéo. Các chuyên gia gọi đây là sự bừa bộn vô hình. Năm mới là dịp để nâng cấp thiết bị, vì thế hãy dứt khoát mang rác thải điện tử đến các điểm thu gom tái chế để giải phóng không gian lưu trữ.

Đồ trang trí lễ hội đã xuống cấp

Sau mỗi mùa Giáng sinh hay Tết, thay vì cất tất cả vào kho, hãy lọc ngay những món đồ đã hỏng. Những dây đèn nháy đứt bóng, quả châu vỡ hay đồ trang trí phai màu không nên được giữ lại cho năm sau. Việc này giúp bạn tiết kiệm công sức và tránh cảm giác hụt hẫng khi mở kho đồ trang trí vào mùa lễ hội kế tiếp.

Đồ chơi và sách báo không còn nhu cầu

Với sách báo tạp chí đã đọc xong hoặc sách giáo khoa cũ của con, bạn có thể quyên góp cho thư viện hoặc các chương trình từ thiện vùng cao. Đối với đồ chơi, hãy dạy trẻ bài học về sự sẻ chia bằng cách chọn ra những món đồ con không còn chơi nữa để tặng lại các bạn nhỏ khó khăn hơn.

Theo các chuyên gia, trẻ con thường rất hào hứng với đồ chơi mới dịp Tết, nên việc dọn bớt đồ cũ là cách thông minh để giữ phòng ốc ngăn nắp mà không khiến trẻ cảm thấy bị tước đoạt.

Việc dọn dẹp cuối năm không đơn thuần là làm sạch bụi bẩn. Đó là nghi thức "tống cựu nghênh tân", dọn dẹp những điều cũ kỹ để mở lối cho may mắn và tài lộc vào nhà.