Phú Thọ thông báo các phương tiện được đi qua cầu phao Đoan Hùng

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa ra thông báo về phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu phao Đoan Hùng (bắc qua sông Lô, thuộc xã Đoan Hùng, Phú Thọ).

Cầu phao Đoan Hùng cho phép người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), ô tô con và xe bán tải lưu thông qua cầu phao.

Cầu phao Đoan Hùng do Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh vận hành, hoạt động trong thời gian 5-21h hàng ngày (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trong đó, người, xe thô sơ, xe mô tô, gắn máy (kể cả xe máy điện) được phép lưu thông qua cầu phao theo hai chiều với tốc độ di chuyển tối đa 20km/h.

Các loại ô tô con từ 7 chỗ trở xuống, ô tô bán tải lưu thông qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, tốc độ tối đa cho phép 20km/h.

Phú Thọ yêu cầu các phương tiện và người lưu thông qua cầu phao phải tuân thủ theo tổ chức, phân luồng giao thông của lực lượng chức năng.

Vị trí lối ra, vào cầu phao Đoan Hùng tại km108+450 quốc lộ 2, km51+780 ĐT.323 (bên phải tuyến) và km6+660 ĐT.323I (bên trái tuyến), xã Đoan Hùng.

Ban Quản lý dự án xây dựng bảo trì công trình giao thông Phú Thọ được giao phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thực hiện lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn để hướng dẫn giao thông cho các phương tiện qua cầu phao.

Cầu phao Đoan Hùng (bắc qua sông Lô) có tổng chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, chịu được trọng tải 60 tấn, nối liền 2 bờ khu Đồng Tâm và khu Đại Hội, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh vận hành cầu phao này.

Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chấp thuận cho phép Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) được thực hiện thi công sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Việc này phải hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.