Chiến dịch "thần tốc" dựng mái ấm giữa lòng dân

Mệnh lệnh từ trái tim - thừa thắng xông lên

Cuối năm 2025, các tỉnh, thành miền Trung nói chung và Gia Lai nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của các trận bão, mưa, lũ lịch sử khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Trước những mất mát đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị, chiều 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, thăm hỏi, động viên nhân dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân làm ngày, làm đêm dựng nhà giúp người dân vùng lũ xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung”- chiến dịch đặc biệt mang tính "thần tốc" nhằm xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai tại khu vực miền Trung.

Trở về từ vùng lũ Hòa Thịnh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng trước ngày 31/12/2025.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu hoàn thành xây dựng nhà mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi trước ngày 31/1/2026, bảo đảm người dân sớm ổn định chỗ ở, đón Tết Nguyên đán trong những ngôi nhà an toàn, vững chắc.

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện chiến dịch, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng cho 3 địa phương (Gia Lai 200 tỷ đồng, Đắk Lắk 120 tỷ đồng, Quảng Trị 8 tỷ đồng).

Sau 1 tháng triển khai, "Chiến dịch Quang Trung" đạt nhiều kết quả nổi bật. Hầu hết các địa phương hoàn thành vượt tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ.

Tại cuộc họp sơ kết 1 tháng triển khai "Chiến dịch Quang Trung" ngày 30/12/2025, trên cơ sở kết quả đạt được vượt mục tiêu đề ra, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các địa phương “thừa thắng xông lên”, phát huy tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa”, rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập trước ngày 15/1.

Những ngày “cùng ăn, cùng ở” giữa lòng dân

Hưởng ứng “mệnh lệnh từ trái tim”, ngày 1/12/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ, phấn đấu bàn giao trước ngày 31/1 để bà con kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Ngay sau lễ phát động, 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai cùng Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tham gia động thổ xây dựng nhà mới giúp người dân tại thôn Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông.

Những ngày cùng ăn ở và dựng nhà giúp dân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Theo Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, việc hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là hành động thiết thực, giúp bà con có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Riêng tại Gia Lai, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà để xây dựng lại 20 căn bị sập.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định việc quân đội tham gia xây dựng nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trong "Chiến dịch Quang Trung", có những đơn vị bộ đội phải vượt hơn 300km từ Đà Nẵng để về với Gia Lai. Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, là một trong những cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng nhà cho bà Lê Thị Nhất (đội 6, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông).

Công an tỉnh Gia Lai giúp dân xây lại nhà sau bão lũ cuối năm 2025 (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Thiếu tá Phạm Anh Tuấn cho biết, các ngôi nhà do tổ công tác Vùng 3 Hải quân đảm nhận thi công nằm ở khu vực địa hình chia cắt, trũng thấp, hẻm nhỏ, thời tiết mưa thất thường khiến đường sá lầy lội, vật liệu dễ hư hỏng.

Để đưa vật liệu vào ngõ sâu, cán bộ, chiến sĩ phải dùng xe thồ, xe cải tiến hoặc khiêng vác thủ công từng chuyến, vượt qua bùn đất trơn trượt, đòi hỏi quyết tâm và sự kiên trì, bền bỉ.

Với tinh thần “không xong nhà dân, quân chưa rời vị trí”, các đội công tác Vùng 3 Hải quân chạy đua từng giờ, quyết tâm mang đến cho bà con những mái ấm mới kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

“Sau gần một tháng cùng ăn, cùng ở với bà con, khi công việc hoàn thành, bàn giao nhà cho người dân, ai cũng thấy lưu luyến, nghẹn ngào trước những món quà chan chứa nghĩa tình”, Thiếu tá Tuấn xúc động chia sẻ.

Với Đại úy Lê Hữu Minh (Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34), khi thiên tai xảy ra, chỉ cần còn khả năng giúp được người dân, anh và đồng đội sẵn sàng dấn thân. Suốt những ngày tham gia "Chiến dịch Quang Trung", anh chưa một lần về thăm nhà, dù lễ, Tết hay con cái thường xuyên gọi hỏi thăm.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của người lính đối với nhân dân. Chúng tôi tự hào khi được khoác trên mình màu áo lính, hạnh phúc vì được góp sức giúp bà con vượt qua khó khăn”, Đại úy Minh bày tỏ.

Bà Lương Thị Mai (73 tuổi, thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước) không giấu được xúc động trong ngôi nhà mới do Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng (Ảnh: Doãn Công).

Theo Đại úy Minh, trong những ngày cùng ăn, cùng ở với người dân vùng lũ, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu và sẻ chia, bà con đã hỗ trợ chỗ ở, dành bếp nấu cho bộ đội. Chính những nghĩa cử chân tình ấy đã thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó, lưu luyến giữa quân và dân trong những ngày chiến dịch.

Hình ảnh bà Tạ Thị Hồng (60 tuổi, thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước Bắc) đi xe máy gần chục km chỉ để tiễn chân bộ đội trong ngày chia tay khiến nhiều người không khỏi xúc động. Những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò giản dị đã nói lên tất cả tình cảm quân - dân gắn bó như người thân ruột thịt.

Khép lại hành trình "thần tốc", đậm nghĩa tình quân - dân

Sau 12 ngày thi công, ngày 17/12/2025, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 phối hợp UBND tỉnh Gia Lai bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung" cho cụ Tô Thị Sửa (88 tuổi, thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây), mở đầu hành trình "thần tốc" dựng lại mái ấm cho người dân vùng lũ Gia Lai.

Ông Thái Đại Ngọc (thứ 4 từ trái qua), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, tặng quà tới các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ xây lại nhà mới (Ảnh: Doãn Công).

Trong niềm vui xúc động, cụ Sửa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34. “Trong lúc gia đình khó khăn nhất, chính bộ đội đã giúp tôi có lại mái ấm để ổn định cuộc sống”, cụ chia sẻ.

Không chỉ là nơi che mưa, che nắng, những ngôi nhà mới còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Với bà Tô Thị Thanh Nga (50 tuổi, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông), mỗi căn nhà được dựng lên là biểu tượng của tình thương, sự sẻ chia và là kết tinh của trách nhiệm, tình người cùng niềm tin mà nhân dân gửi gắm vào Đảng, Nhà nước, lực lượng công an, quân đội và các mạnh thường quân.

Cùng với lực lượng quân đội, Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò quan trọng trong "Chiến dịch Quang Trung".

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã huy động hơn 800 cán bộ, chiến sĩ, thành lập 87 tổ công tác hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân tại 18 xã, phường bị thiệt hại do bão lũ. Chỉ sau hơn 30 ngày, lực lượng Công an tỉnh hoàn thành 87/87 nhà, sớm hơn 22 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng bộ đội chia tay với bà con vùng lũ trở về đơn vị sau những ngày ăn ở, xây dựng nhà mới cho người dân (Ảnh: Doãn Công).

Trong ngôi nhà mới rộng khoảng 70m2 còn thơm mùi sơn do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp xây dựng, bà Lương Thị Mai (73 tuổi, thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước) không giấu được xúc động. “Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, Tết này tôi có ngôi nhà mới để sum vầy cùng con cháu”, bà nói.

Theo bà Mai, ngoài nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ Nhà nước, 50 triệu đồng từ Công an tỉnh và sự chung tay của các mạnh thường quân, cán bộ, chiến sĩ công an đã làm việc ngày đêm để hoàn thành ngôi nhà đúng tiến độ.

Trong không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mới đây, tại thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ và tiễn các lực lượng quân đội hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị.

Đại tá Hồ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, khẳng định rằng những ngôi nhà mới không chỉ được xây bằng gạch, đá, xi măng, mà còn được dựng lên từ tấm lòng, trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân.

“Không quản thời tiết khắc nghiệt, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đã đến cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Có những ngày mưa lạnh, bùn đất ngập đến đầu gối phải xắn quần làm việc, nhưng các anh không ngừng nghỉ để ngôi nhà kịp hoàn thành cho người dân đón Tết”, Đại tá Hồ Anh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc hoàn thành bàn giao nhà ở đúng tiến độ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ không chỉ giúp các hộ dân an cư mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây nhà mới cho người dân phường Hoài Nhơn Đông trong "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trong chuyến kiểm tra thực tế tại Gia Lai mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" là cách làm mới, quyết liệt và đầy ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh nhiều hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa, tài sản.

“Nếu để người dân tự làm không biết đến bao giờ mới xong, trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Việc xây nhà cho dân lúc này có ý nghĩa rất sâu sắc, vừa chào mừng Đại hội XIV của Đảng, vừa giúp bà con ổn định chỗ ở đón Tết”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

"Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai cũng như nhiều địa phương đã khép lại, nhưng dư âm của nghĩa tình quân - dân vẫn mãi lan tỏa. Những ngôi nhà được dựng lên sau thiên tai không chỉ giúp người dân an cư, mà còn là biểu tượng sống động cho sức mạnh đoàn kết và truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.