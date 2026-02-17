Người dân TPHCM chậm bước dạo phố ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại TPHCM hoàn toàn trái ngược với sự nhộn nhịp thường ngày, các tuyến đường trung tâm thành phố thông thoáng, mang đến một diện mạo yên bình.

Nhiều gia đình diện áo mới đi chúc Tết hoặc dạo phố đầu xuân.

Trung tâm TPHCM dường như chậm lại, trút bỏ lớp bụi bặm quen thuộc của những ngày tất bật, hối hả.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trên tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố như Võ Nguyên Giáp, khung cảnh sáng mùng 1 Tết trở nên vắng vẻ. Những trục đường vốn đông đúc xe cộ nay thưa thớt phương tiện qua lại, tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với nhịp sống hối hả thường ngày.

7h, tại nút giao ngã ba Cát Lái, điểm giao giữa hai trục đường Võ Nguyên Giáp và Mai Chí Thọ, khung cảnh cũng thưa vắng hiếm thấy. Đây vốn là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng bậc nhất ở cửa ngõ phía Đông, kết nối TPHCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và khu vực phía Bắc.

Hướng từ đường Võ Nguyên Giáp về vòng xoay Điện Biên Phủ, trục giao thông vốn luôn ken đặc phương tiện vào giờ cao điểm nay trở nên thông thoáng bất ngờ.

Tại vòng xoay Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), lượng phương tiện qua lại cũng thưa thớt hơn hẳn so với ngày thường. Nút giao vốn nhộn nhịp từ sáng sớm nay trở nên thông thoáng, chỉ lác đác vài xe máy, ô tô lăn bánh giữa không gian yên ả của buổi sáng đầu năm.

Trục đường chính Lê Duẩn (phường Sài Gòn) trước Dinh Độc Lập lác đác xe qua lại.

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, TPHCM đón ngày đầu năm trong tiết trời mát mẻ, bầu trời cao xanh và nắng nhẹ. Thời tiết thuận lợi khiến nhiều người dân tranh thủ ra đường du xuân, dạo phố, tận hưởng không khí Tết thanh thản sau một năm miệt mài làm việc.