TPHCM: Cấp cứu các ca chấn thương pháo nổ trong đêm giao thừa

Ngày 17/2, BSCK2 Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí về số liệu hoạt động chuyên môn tại khoa Cấp cứu của đơn vị trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đó, tính đến sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết), Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận tổng cộng 199 trường hợp bệnh nhân vào cấp cứu trong ngày cuối năm. Trong đó, có 40 ca bị tai nạn giao thông, 2 ca tai nạn do pháo nổ phải nhập viện cấp cứu đêm giao thừa; chưa ghi nhận các trường hợp ngộ độc bia rượu, thức ăn.

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong thời điểm trên, Bệnh viện Chợ Rẫy bố trí 60 nhân viên y tế (bao gồm 11 bác sĩ, 32 điều dưỡng, các kỹ thuật viên, hộ lý...) ở các ca trực của ngày giao thừa.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu bệnh nhân đêm giao thừa (Ảnh: NT).

BSCK1 Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng ca trực đêm 29 Tết tâm sự, khi phải xa gia đình làm công tác chăm sóc sức khỏe người dân và đón giao thừa trong bệnh viện, cảm giác đầu tiên của anh và đồng nghiệp là nhớ nhà.

Việc không được cúng rước ông bà, chúc Tết cha mẹ, đếm ngược thời khắc giao thừa, xem bắn pháo hoa, đi chùa, đi lễ… khiến anh thấy hơi buồn. Nhưng ở chiều ngược lại, bác sĩ Hưng xác định, người dân không chọn giờ bệnh, nên việc cấp cứu phải luôn sẵn sàng ở mọi thời điểm.

Với Bệnh viện Chợ Rẫy - cơ sở hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Nam - trọng trách cấp cứu người dân càng thêm nặng nề.

"Chúng tôi suy nghĩ rằng khi trực cấp cứu đầy đủ ở bệnh viện sẽ giúp cho mọi người yên tâm đón một cái Tết vui vẻ, và thấy việc mình làm rất có ý nghĩa với xã hội, để quên đi nỗi buồn cá nhân.

Xin gửi đến quý độc giả báo Dân trí và cộng đồng lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Tôi có vài thông điệp mong mọi người lưu ý. Đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đã uống rượu bia đừng lái xe, người có bệnh nền đừng tự ý bỏ thuốc, người lớn phải kiểm soát huyết áp.

Với người trẻ tuổi, hãy giữ bản lĩnh bằng cách không quá chén để bị mất kiểm soát hành vi; trẻ em hãy giữ an toàn khỏi pháo nổ, súng hơi, nước sôi, ổ điện… Không bệnh nặng, không phải nhập viện cấp cứu là mọi người đã "lì xì" năm mới cho nhân viên y tế chúng tôi nhiều lắm", bác sĩ Hưng tâm sự.

Bác sĩ trong tua trực cấp cứu đêm giao thừa ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Còn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 - cơ sở y tế được sắp xếp lại ở trung tâm TPHCM từ tháng 1 - đêm giao thừa cũng tiếp nhận điều trị hàng chục trường hợp cấp cứu, với các mặt bệnh đa dạng như tai nạn, chấn thương do va chạm, xô xát, các bệnh lý nội khoa nguy hiểm… cần xử trí khẩn trương, chính xác.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, phụ trách điều hành khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện, cho biết để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhân viên y tế tại đây thay phiên trực xuyên Tết, với cường độ thậm chí cao hơn ngày thường, để khi số ca bệnh tăng đột biến vẫn có đủ nhân lực hỗ trợ kịp thời.

Song song đó, khoa được trang bị hệ thống trang thiết bị hồi sức, bổ sung thuốc và vật tư cấp cứu đầy đủ trước kỳ nghỉ.

Với việc chuẩn bị chủ động cùng sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc bệnh viện, nơi này khẳng định sẽ bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn thông suốt, giữ vững công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân những ngày Tết.