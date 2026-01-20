Mệnh lệnh "Chiến dịch Quang Trung" và hàng nghìn ngôi nhà tái sinh thần tốc

Dòng sự kiện: Chiến dịch Quang Trung
Thủ tướng chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến niềm vui của người dân vùng lũ
Thứ sáu, 16/01/2026 - 11:33
Sau lũ quét như “sóng thần” và khởi đầu mới của những hàng xóm đặc biệt
Thứ tư, 14/01/2026 - 06:41
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm người dân "rốn lũ" Hòa Thịnh
Thứ hai, 12/01/2026 - 18:29
Ưu tiên nhà ở, hỗ trợ sinh kế để người dân yên tâm đón Tết
Thứ hai, 12/01/2026 - 16:33
Người dân Hòa Thịnh bịn rịn tiễn bộ đội hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”
Thứ hai, 12/01/2026 - 16:03
