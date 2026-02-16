Tết đặc biệt ở Hòa Thịnh

Người dân Hòa Thịnh đón Tết đặc biệt

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí rộn ràng, hân hoan bao trùm xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025, người dân nơi đây đang đón một cái Tết đặc biệt, ấm áp trong những căn nhà mới khang trang, được xây dựng thần tốc nhờ sự chung tay của cộng đồng.

Trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa tại thôn Phú Hữu, ông Nguyễn Văn Phụng (45 tuổi) tất bật lau dọn, sắp xếp đồ đạc. Chiếc tủ thờ mới mua được đặt trang nghiêm giữa gian nhà chính. Ông Phụng cho biết sau bao biến cố, điều ông mong mỏi nhất là có một nơi đàng hoàng để thờ cúng tổ tiên, gia đình sum vầy trong mái ấm của chính mình vào dịp Tết này.

Người dân xã Hòa Thịnh mua sắm vật dụng để đón Tết (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trận lũ lịch sử đã cuốn trôi nhà cửa của gia đình ông Phụng, bố mẹ và anh trai ông, khiến cả đại gia đình mất đi chốn nương thân. "Đó là thời điểm chúng tôi nghĩ đã trắng tay, không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu. Cả gia đình phải sơ tán, nương nhờ người thân, sống trong những ngày dài lo âu", ông Phụng nghẹn ngào nhớ lại.

Tuy nhiên, trong lúc khó khăn nhất, gia đình ông Phụng và hơn 100 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Đảng, Nhà nước thông qua "Chiến dịch Quang Trung".

Lực lượng công an, bộ đội và chính quyền địa phương đã không quản ngại vất vả, giúp dọn dẹp và xây dựng lại nhà cửa. Nhiều nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước cũng đã mang nhu yếu phẩm, sẻ chia từng bao gạo, thùng mì đến tận tay bà con.

Ông Nguyễn Văn Phụng hạnh phúc khi được đón Tết trong căn nhà mới khang trang (Ảnh: Trương Nguyễn).

Giờ đây, khi được đón Tết trong căn nhà mới khang trang, ông Phụng xúc động: "Có được nhà mới, tôi hạnh phúc vô cùng. Năm nay, bà con Hòa Thịnh đón một cái Tết quá đặc biệt. Từ những ngày tưởng chừng ngã gục vì thiệt hại thiên tai, nay được đón năm mới trong niềm hân hoan, phấn khởi".

Bà Phạm Thị Hạnh (78 tuổi) cũng không giấu được niềm vui khi có được căn nhà mới sạch đẹp sau trận lũ. "Nhà cũ của tôi rất thấp, đã cũ kỹ và không có gác nên cứ đến mùa lũ lại thấp thỏm. Vợ chồng già chẳng biết bấu víu vào đâu sau trận lũ dữ khi tài sản duy nhất là căn nhà sập hoàn toàn. Vậy mà căn nhà trong mơ nhanh chóng được xây dựng, chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm. Tết năm nay vợ chồng tôi rất hạnh phúc", bà Hạnh rưng rưng.

Hòa Thịnh hồi sinh

Những căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành kịp thời, giúp người dân vui đón Tết Nguyên đán (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trên nền bùn đất năm nào, những mái nhà kiên cố với gác chống lũ đã lần lượt mọc lên. Cận Tết, những con đường trong xã Hòa Thịnh được trang trí rực rỡ cờ hoa, không khí rộn ràng vui tươi trong những căn nhà mới tinh tươm.

Sự hồi sinh của xã Hòa Thịnh không chỉ thể hiện qua những ngôi nhà mới, mà còn trên đồng ruộng. Kênh mương nội đồng được sửa chữa, khơi thông, nước lại về với ruộng, giúp bà con kịp gieo sạ vụ Đông Xuân. Những mầm lúa non nhú lên, xanh mướt, báo hiệu một mùa xuân đang trở lại trên vùng đất từng oằn mình vì thiên tai.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết năm nay là một năm đặc biệt đối với người dân trong xã. Từ những giọt nước mắt đau thương sau lũ, đến nay Hòa Thịnh đang hồi sinh trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm.

Từ những đổ nát sau lũ, Hòa Thịnh đã bừng lên sức sống mới (Ảnh: Trung Thi - Trương Nguyễn).

Sau trận lũ lịch sử, liên tiếp các đoàn thiện nguyện đã tìm về, mang theo sự hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần, giúp bà con vực dậy. Không chỉ dựng lại nhà cửa, chính quyền xã còn phối hợp các đơn vị chăm lo Tết cho người dân, lên kế hoạch tổ chức những hoạt động vui Xuân cho bà con.

“Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ quý báu từ Trung ương, từ tỉnh, từ các đơn vị quân đội, công an và các tổ chức, cá nhân đã chung tay, nhiệt huyết hỗ trợ. Nhờ đó, xã Hòa Thịnh như bừng lên sức sống mới, bà con có một cái Tết ấm áp sau những đau thương”, ông Hoại chia sẻ.