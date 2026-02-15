17h hôm nay, quân đội bắc cầu phao qua sông Lô

Thông tin với phóng viên Dân trí sáng 15/2, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng), cho biết 17h cùng ngày, Lữ đoàn 249 sẽ tiến hành lắp đặt cầu phao qua sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Cầu phao này sẽ có chiều dài tương đương cầu phao Phong Châu đã được Lữ đoàn 249 lắp đặt, vận hành trong năm 2024-2025 sau sự cố sập cầu Phong Châu.

Việc lắp đặt cầu phao, theo ông Chiến, sẽ diễn ra trong khoảng 2 giờ.

Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 lên đường thực hiện nhiệm vụ lắp đặt, bắc cầu phao sông Lô (Ảnh: Đăng Chiến).

Khu vực lắp cầu phao vốn có bến sông (cũ) nhưng hư hỏng không ít nên quân đội đã tiến hành trinh sát, đổ đất đá gia cố nền móng để có thể lắp đặt cầu phao, phục vụ nhân dân đi lại an toàn.

“Sáng 15/2, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 249 đã hành quân lên đường thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc lắp đặt cầu phao kịp thời phục vụ nhân dân đi lại theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng”, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến cho hay.

Ông Chiến nói đây là lần thứ 6 lực lượng công binh bắc cầu phao qua sông trong thời bình và đều có sự tham gia của Lữ đoàn 249 - đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu phao Phong Châu năm 2004-2025. Đây cũng là đơn vị 3 lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ) được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010 và khánh thành vào tháng 3/2015. Cầu có chiều dài gần 518m, tải trọng 30 tấn.

Sau gần 10 năm vận hành, cuối tháng 10/2025, mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô xuống thấp đã làm lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó có trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m. Một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Những hình ảnh hư hỏng trụ cầu Sông Lô ngay lập tức gây bức xúc dư luận. Ngày 6/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô.

Lữ đoàn 249 lắp đặt cầu phao Phong Châu năm 2024-2025 (Ảnh: Đăng Chiến).

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chấp thuận cho phép Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) - một trong 3 nhà thầu thi công xây dựng cầu Sông Lô năm 2015 - được thực hiện thi công sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp.

Sở Xây dựng Phú Thọ yêu cầu việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng phải hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.

Để kịp thời phục vụ đi lại thuận tiện của người dân trong lúc công trình cầu Sông Lô hư hỏng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện trong 2 ngày.

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, việc làm cầu phao qua sông Lô phải bảo đảm hoàn thành trước 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, để phục vụ nhân dân.