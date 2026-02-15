CSGT đếm người trên ô tô khách, tài xế và chủ xe bị phạt gần 190 triệu đồng
(Dân trí) - Kiểm tra một ô tô khách lưu thông qua khu vực trạm thu phí km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, CSGT phát hiện xe chở 48 người trong khi quy định chỉ có 23 chỗ. Cả tài xế và chủ xe đều bị phạt vì lỗi này.
Sáng 15/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 thuộc đơn vị vừa lập biên bản xử phạt với tài xế Đ.V.H. (SN 1977, quê Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô chở quá số người quy định (48 người/23 chỗ).
Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt 37,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
CSGT cũng lập biên bản xử phạt với chủ xe khách là Công ty Cổ phần T.D., vì để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Chủ phương tiện sẽ bị phạt 150 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu xe tuyến cố định 2 tháng. Tổng mức phạt cả chủ và lái xe là 187,5 triệu đồng.
Theo Cục CSGT, lúc 18h10 ngày 14/2, tại khu vực trạm thu phí km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội 1 kiểm tra ô tô khách biển số 18F-003.xx. Qua kiểm tra, CSGT trực tiếp kiểm đếm số hành khách trên xe, qua đó xác định ô tô này chở quá số người quy định.