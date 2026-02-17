Kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Tây Ninh

Đầu tháng 2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã có chuyến công tác thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh trong năm vừa qua.

Tây Ninh không còn hộ nghèo trong năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trước đây, khi nhắc đến Tây Ninh, nhiều người thường nghĩ đây là một tỉnh thuần nông. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển như hiện nay, cơ cấu công nghiệp - dịch vụ của tỉnh đã được xác định rõ.

Tây Ninh tiếp tục vươn lên mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ gắn với cửa khẩu, logistics của khu vực phía Nam, cùng với TPHCM và các địa phương năng động như Đồng Nai… Qua đó cho thấy Tây Ninh có vị trí rất quan trọng.

Điều đáng quý là song hành với phát triển kinh tế, tỉnh luôn chăm lo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, đặc biệt trên tuyến biên giới.

Những kết quả đó thể hiện rõ tinh thần phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, đúng với bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức thành công, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh (Ảnh: K.Đ.).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh thời gian qua.

Theo Tổng Bí thư, trong năm 2025, Tây Ninh đã phát triển rất tốt, song vẫn còn nhiều mục tiêu cần tiếp tục phấn đấu, như quy mô kinh tế phải nhanh chóng đạt 500.000 tỷ đồng (hiện đã hơn 300.000 tỷ đồng), khả năng này hoàn toàn có thể thực hiện được. Tốc độ tăng trưởng phải đạt hai con số liên tục, bền vững trong nhiều năm.

Năm 2025, Tây Ninh đạt kết quả tích cực, kinh tế đứng thứ 8 cả nước. Tuy nhiên, không thể phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ mà phải chủ động, tích cực để bảo đảm tăng trưởng. Tỉnh hoàn toàn có điều kiện, cơ sở để hình thành mô hình tăng trưởng mới, trong bất kỳ điều kiện thời tiết, môi trường hay bối cảnh thế giới nào cũng không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng.

Hiện Tây Ninh còn gần 2.000 hộ nghèo (0,25%), mục tiêu này có thể giải quyết ngay trong năm 2026, để tuyên bố với cả nước rằng, Tây Ninh không còn hộ nghèo. Với mức thu ngân sách như hiện nay, Tổng Bí thư kỳ vọng tỉnh Tây Ninh hoàn toàn có khả năng thực hiện.

Đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, ốm đau, bệnh tật, tàn tật, không thể tự nuôi sống bản thân, chính sách xã hội phải bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh cần bố trí một phần ngân sách, hằng tháng hỗ trợ các hoàn cảnh trên ở mức cơ bản nhất, tương đương mức thoát khỏi hộ nghèo.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, từ nay đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045, Tây Ninh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Trong tiến trình đó, Tây Ninh có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của tỉnh mà còn đối với cả vùng, cả nước; không chỉ về kinh tế mà còn về quốc phòng, an ninh, ổn định của đất nước.

Tây Ninh vừa là phên dậu vững chắc nơi biên cương, vừa là mắt xích chuyển tiếp chiến lược giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Tây Ninh vừa là địa bàn giữ gìn ổn định, hòa bình, hữu nghị, vừa là không gian phát triển mới về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Phát triển Tây Ninh mạnh mẽ, bền vững chính là thế trận củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng không gian phát triển kinh tế phía Nam, tăng cường hội nhập khu vực. Tây Ninh có vị trí rất quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng tỉnh Tây Ninh (Ảnh: K.Đ.).

Với tinh thần hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị chính quyền Tây Ninh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm 6 nội dung.

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cán bộ là gốc của mọi công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong môi trường công tác. Cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với logistics; khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu; từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết vùng, kết nối thị trường Campuchia và ASEAN.

Thứ ba, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng logistics. Hạ tầng phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển. Tây Ninh có 4 cửa khẩu quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Tiếp tục xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Tây Ninh có nhiều tiềm năng phát triển hạ tầng số.

Thứ tư, trước mắt tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp; lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan.

Thứ năm, tiếp tục làm tốt công tác dân vận; thực hiện nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc, lấy sự hài lòng, ấm no của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, nhu cầu chính đáng của nhân dân, phục vụ nhân dân.

Thứ sáu, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trên tuyến biên giới. Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển. Mỗi người dân biên giới thực sự là chủ thể bảo vệ biên cương, là cầu nối vun đắp tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.