Tiến độ sân bay Long Thành đang chậm ra sao?

Sau khi đón thành công những chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025, dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai) đang bị đặt dấu hỏi về khả năng kịp hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 6 theo cam kết.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về các vấn đề tại dự án sau chuyến kiểm tra công trường sân bay Long Thành của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, qua đó hối thúc ACV sớm báo cáo lại tiến độ đưa công trình vào khai thác.

"Nguy cơ chậm trễ đã hiện hữu"

Tại buổi kiểm tra công trường sân bay Long Thành hôm 11/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra nhiều tồn tại, đồng thời cảnh báo việc hoàn thành toàn bộ công trình để đưa vào vận hành thương mại ngày 30/6 như cam kết của lãnh đạo ACV là thách thức rất lớn.

"Nhiều gói thầu cần phải hoàn thành trước 30/3 và trước 30/6 để kịp đưa vào chạy thử đảm bảo vận hành thương mại cho toàn sân bay vào ngày 30/6, nhưng đến nay nguy cơ chậm trễ đã hiện hữu, không hoàn thành theo cam kết", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường, thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Ảnh: Lê Anh).

Lãnh đạo Chính phủ cũng đánh giá công tác tổ chức điều hành, phối hợp giữa các gói thầu chưa tốt. Đơn cử như hạng mục tuynel (hầm chứa các đường ống, cáp kỹ thuật) thuộc gói thầu 4.8 chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp điện, cấp nước, lắp đặt cáp, đường truyền cho các gói thầu do Tổng Công ty Quản lý bay (VATM) là chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Cục Hàng không, các hạng mục thuộc dự án thành phần 4 (công trình dịch vụ mặt đất, hậu cần...) của sân bay Long Thành đều bị ảnh hưởng bởi gói thầu 4.8 do ACV triển khai. Việc thi công tuyến tuynel kỹ thuật của gói thầu 4.8 làm ảnh hưởng đến phạm vi ranh giới dự án, tuyến đường ra vào công trình và hạ tầng ngầm kết nối.

Theo tiến độ dự kiến, ACV phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án thành phần 4 trong tháng 6/2025. Tuy nhiên, tiến độ triển khai của ACV rất chậm, nhiều lần thay đổi kế hoạch bàn giao.

Hạng mục tuynel chưa hoàn thiện tại sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng đánh giá công tác thanh toán khối lượng thi công có sự chậm trễ, vướng mắc ở hầu hết gói thầu. Đơn cử, tại gói thầu 5.10, nhà thầu báo cáo đã hoàn thành 80% khối lượng công việc, song thực tế thanh toán mới đạt 40%.

Từ những vấn đề nêu trên, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng yêu cầu ACV sớm hoàn thiện gói thầu 4.8 để bàn giao ngay mặt bằng, hạ tầng kết nối điện nước cho các nhà đầu tư dự án thành phần 4; đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông tiếp cận và hạ tầng kết nối cho các công trình dự án thành phần 1.

Hãng bay vẫn chờ tin tức về ngày khai thác

Liên quan đến kịch bản phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không đã tổ chức lấy ý kiến 82 hãng bay trong, ngoài nước và Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). Về cơ bản, IATA và các hãng hàng không đồng thuận phương án có lộ trình phân chia khai thác theo từng giai đoạn cụ thể.

Trên cơ sở ý kiến của các hãng hàng không và IATA, ngày 15/1, ACV đã có văn bản đề xuất thời điểm đưa vào khai thác sân bay Long Thành là ngày 28/6. Theo đó, phương án chuyển đổi khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ gồm 3 giai đoạn, đảm bảo trong trường hợp sân bay Long Thành đưa vào khai thác đúng tiến độ thì có thể thực hiện được đồng bộ, thống nhất.

Chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay Long Thành hôm 19/12/2025 (Ảnh: Ngọc Tân).

Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 11/2 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, đại diện ACV báo cáo đang gặp nhiều khó khăn để đảm bảo tiến độ khai thác chính thức sân bay Long Thành trong tháng 6.

Đến nay, ACV chưa có báo cáo chính thức thời điểm dự kiến mới. Hiện, hợp đồng mà chủ đầu tư ký với các nhà thầu vẫn xác định thời gian hoàn thành đến hết tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 11. Các hợp đồng này chưa được ACV đàm phán, ký lại với nhà thầu theo tiến độ cam kết hoàn thành vào ngày 30/6.

Do đó, Cục Hàng không chưa có cơ sở để thông báo cho các hãng hàng không, đồng thời hướng dẫn, triển khai các quy trình cấp phép bay cho các hãng tại sân bay Long Thành.

Theo đề nghị của các hãng hàng không, nhà chức trách cần thông báo trước thời điểm khai thác sân bay Long Thành và lộ trình chuyển đổi giữa 2 sân bay tối thiểu 6 tháng để các hãng chuẩn bị nguồn lực và phương án thực hiện, đồng thời đề xuất cấp phép bay mới tại sân bay Long Thành.

Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV sớm báo cáo lại tiến độ dự án, xác định cụ thể thời điểm đưa sân bay Long Thành vào khai thác tối thiểu trước 6 tháng để phục vụ công tác chuẩn bị và thông báo cho các hãng hàng không, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Trường hợp có sự thay đổi về thời gian khai thác, Cục Hàng không sẽ phối hợp với ACV hoàn thiện lại phương án đưa sân bay Long Thành vào khai thác và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về hạ tầng kết nối, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với UBND các tỉnh có liên quan để sớm hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông kết nối, phục vụ hoạt động khai thác sân bay Long Thành; xử lý các điểm nghẽn về giao thông nội vùng; mở các tuyến giao thông công cộng ưu tiên kết nối sân bay.