Niềm vui của người dân vùng bão lũ trong ngày đầu năm mới

Chỉ sau một tháng triển khai "Chiến dịch Quang Trung", gần 30.000 ngôi nhà tại Gia Lai đã "hồi sinh", trong đó 674 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn đã được xây dựng mới.

Tại xã Ngô Mây (Gia Lai), Quân đoàn 34 phối hợp với chính quyền tổ chức khánh thành, bàn giao ngôi nhà mới đầu tiên của "Chiến dịch Quang Trung" tới cụ Tô Thị Sửa (90 tuổi, trú tại thôn Chánh Hội). Ngôi nhà cũ của cụ đã bị gió giật sập trong cơn bão Kalmaegi (bão số 13) ngày 6/11/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang (áo trắng) và lãnh đạo Quân đoàn 34, bàn giao nhà mới và trao quà đến gia đình cụ Tô Thị Sửa (Ảnh: Ngọc Thái).

Ngôi nhà mới rộng 50m2 với tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do các mạnh thường quân đóng góp. Công trình được hoàn thành chỉ sau 15 ngày thi công, vượt tiến độ đề ra.

"Trong lúc gia đình khó khăn nhất, sự có mặt kịp thời, trách nhiệm của bộ đội đã giúp tôi có lại mái ấm để ổn định cuộc sống", cụ Sửa chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây, cho biết bão lũ liên tiếp cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn, làm 16 nhà bị sập, hơn 11.700 người dân bị ảnh hưởng.

"Trong lúc khó khăn nhất, các chủ trương, chính sách chỉ đạo kịp thời, thần tốc từ Trung ương và tỉnh đã đến với người dân. Chiến dịch Quang Trung không chỉ giúp dựng lại nhà cửa mà còn thắp lên tình quân dân, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn", ông Thái nhấn mạnh.

Không khí vui xuân trong những ngôi nhà mới cũng lan tỏa tại xã Tuy Phước Bắc, nơi Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) vừa hoàn thành và bàn giao nhà ở cho hộ ông Nguyễn Hữu Ái, trú tại thôn Biểu Chánh. Gia đình ông Ái thuộc diện đặc biệt khó khăn, khi hai vợ chồng tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng lao động.

Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34 bàn giao nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Hữu Ái, trú thôn Biểu Chánh, xã Tuy Phước Bắc (Ảnh: Quốc Việt).

Thượng tá Trần Quốc Việt, Phó Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29, cho biết đơn vị đã huy động lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm bàn giao nhà cho các gia đình.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, cùng với xây dựng nhà mới, tỉnh đã khẩn trương sửa chữa 27.522 căn nhà bị hư hỏng do bão lũ. Đến nay, toàn bộ số nhà này đã được sửa chữa xong, giúp người dân sớm an cư.

Để đạt được kết quả trên, Gia Lai đã huy động tổng lực cả hệ thống chính trị, với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và cộng đồng.

Ngày 31/12/2025, Công an tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34, lữ đoàn 273 và chính quyền địa phương bàn giao nhà mới cho ông Phạm Thanh Tú, trú tại xã Tuy Phước Bắc (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Lực lượng quân đội với 1.239 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây dựng hơn 100 nhà. Công an tỉnh Gia Lai huy động 650 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng nhà giúp người dân.

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng công an được giao xây dựng 107 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung". Đến nay, 21 căn đã hoàn thành, các căn còn lại đang được thi công khẩn trương, tranh thủ thời tiết thuận lợi, kể cả làm ca đêm, nhằm bảo đảm tiến độ trước Tết.