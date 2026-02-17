Tết năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Biên ở xã Hùng An, Hà Giang (cũ) vui hơn mọi năm. Chị Biên lấy chồng ở phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang). Hai nhà cách nhau khoảng 80km.

Lấy chồng 6 năm nhưng đây là năm đầu tiên cả gia đình chị Biên về quê ngoại đón Tết cùng bố mẹ. Bởi vậy, bố mẹ chị Biên nói vui, năm nay cả nhà ăn Tết to hơn khi có cả con gái và con rể.

Hà Giang: Con rể lần đầu trông nồi bánh chưng, cả nhà cười bò lúc vớt bánh (Video: Nhân vật cung cấp).

Mẹ chị Biên - bà Giới - vốn là người dân tộc Tày, bình thường vẫn gói bánh chưng loại bé. Nhưng vào dịp lễ Tết, bà vẫn hướng dẫn con cháu gói bánh chưng vuông để thờ cúng tổ tiên cho đúng phong tục truyền thống.

Ngày 28 Tết (15/2), bà chuẩn bị sẵn vài cân gạo, đỗ, thịt ba chỉ. Lá dong, lạt buộc đều được rửa sạch sẵn sàng. Sau đó, cả nhà cùng quây quần bên nhau, gói từ sáng tới khoảng 12h là xong xuôi. Do nhà ít người, gia đình chỉ gói hơn chục chiếc bánh.

Nồi bánh chưng bị cạn nước chỉ còn trơ đáy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì còn bận rộn nhiều việc, bà Giới căn dặn con rể trông coi giúp nồi bánh chưng. Đây cũng là lần đầu tiên anh H. đảm nhận nhiệm vụ này nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

"Tôi chỉ thấy mẹ dặn là ngồi trông coi nồi bánh để lửa cháy đều nên vẫn tranh thủ làm thêm việc khác", anh H. nói.

Ngồi trông coi nồi bánh một lúc, anh H. đứng dậy đi mổ gà, cùng vợ làm mâm cơm chiều. Tới khoảng 17h cùng ngày, bà Giới về nhà thấy khói bốc lên từ nồi bánh chưng nghi ngút và ngửi thấy mùi lạ nên sinh nghi.

Bà vội vã mở nồi, thấy bên trong toàn bộ chỗ bánh chưng đều cháy đen. Thậm chí có chiếc đã cháy thành than. Khoảnh khắc đáng nhớ ngày cuối năm khiến cả nhà chỉ biết "dở khóc dở cười". Bà thừa nhận quên mất không dặn con rể thỉnh thoảng phải mở nồi kiểm tra và cho thêm nước nếu thấy nước cạn.

Hơn chục chiếc bánh chưng đều bị cháy đen (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, vợ chồng chị Biên phải ra chợ mua vài cặp bánh về thắp hương thay thế. Chuyện con rể trông nồi bánh chưng để bánh bị cháy thành than "bóng đêm" được cả nhà nhắc lại như một kỷ niệm vui ở bữa cơm ngày đầu năm mới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Biên cho biết, năm nay cả nhà về quê ngoại ăn Tết khiến các thành viên đều vui vẻ phấn khởi. Gia đình chị về từ 27 Tết (14/2) và dự kiến sẽ ở tới mồng 2 (18/2) mới về nội để chúc Tết bố mẹ cùng họ hàng.

"Bố mẹ tôi cũng hạnh phúc và tự hào vì năm nay con cháu cùng nhau quây quần. Còn câu chuyện bánh chưng cháy đen chỉ đơn giản là kỷ niệm vui để cả nhà cùng lưu ý, rút kinh nghiệm cho năm sau", chị nói.