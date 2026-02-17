“Thỏ ơi” của Trấn Thành lập kỷ lục, doanh thu hiện gấp 3 phim Trường Giang

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 14h ngày 17/2, đường đua phòng vé Tết đã tạo khoảng cách rõ rệt.

Dẫn đầu phòng vé là Thỏ ơi do Trấn Thành đạo diễn, với doanh thu gần 25 tỷ đồng (bao gồm cả vé đặt trước). Con số này bỏ xa các đối thủ còn lại và cho thấy sức hút lớn của dự án ngay trong ngày đầu ra rạp.

Trước đó, Trấn Thành cũng công bố phim đạt 130.000 vé đặt trước, trở thành tác phẩm Việt có lượng vé bán sớm cao nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục của Bộ tứ báo thủ cũng do anh đạo diễn.

Dàn diễn viên phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Từ khi công bố dự án, Thỏ ơi liên tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau các buổi chiếu đầu tiên, nhiều ý kiến đánh giá tích cực dành cho dàn gương mặt trẻ như LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương…

Trấn Thành cho biết sau nhiều năm theo đuổi dòng phim tâm lý gia đình, anh muốn thử sức với màu sắc kịch tính hơn, đồng thời mạnh dạn lựa chọn và đào tạo những diễn viên mới.

Xếp thứ hai là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, hiện đạt hơn 8,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/3 doanh thu của Thỏ ơi. Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Trường Giang sau thời gian vắng bóng.

Trong phim, anh vào vai người cha đơn thân làm nghề mắm, nuôi con gái An (Đoàn Minh Anh) khôn lớn. Khi con trượt ngành thời trang và bị cha khuyên về nối nghiệp gia truyền, những mâu thuẫn thế hệ bắt đầu nảy sinh.

Sau suất chiếu sớm, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có quan điểm cho rằng tác phẩm lặp lại mô típ quen thuộc. Trước tranh luận này, Trường Giang khẳng định câu chuyện gia đình là đề tài muôn thuở, không bao giờ lỗi thời trong điện ảnh.

Nghệ sĩ Xuân Hinh đảm nhận vai chính phim "Mùi phở" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ở vị trí thứ ba là Mùi phở do Lê Thanh Sơn thực hiện, hiện thu về khoảng 4 tỷ đồng. Phim xoay quanh đại gia đình ông Mùi (Xuân Hinh đóng) - chủ quán phở gia truyền nổi tiếng. Mong muốn truyền nghề cho cháu đích tôn của ông vấp phải sự phản đối từ các thành viên khác, qua đó làm bật lên xung đột thế hệ và câu chuyện gìn giữ giá trị truyền thống.

Trong khi đó, Báu vật trời cho đạt hơn 3,5 tỷ đồng trong sáng ngày đầu công chiếu. Tác phẩm cũng gây chú ý với màn tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào sau 3 năm kể từ phim Mai.