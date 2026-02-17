"Mỹ nam nghìn tỷ" Tuấn Trần: Cuộc sống tuổi 34, tin đồn yêu ngọc nữ màn ảnh

Gần đây, diễn viên Tuấn Trần thu hút sự chú ý khi đóng phim Báu vật trời cho - 1 trong 4 tác phẩm gia nhập đường đua phim Tết.

Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn đạo diễn, kể về Ngọc (Phương Anh Đào) - người mẹ đơn thân có một con trai nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến du lịch đến vùng biển, Ngọc tình cờ gặp Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng. Cuộc gặp gỡ đẩy cả hai vào loạt tình huống oái ăm, khi cả 2 phát hiện ra Hồng là cha đứa bé. Hồng chưa sẵn sàng đón nhận sự thật, trong khi vẫn chịu áp lực lấy vợ, có con để kế nghiệp gia đình.

Tuấn Trần cho biết, việc trở lại với vai Hồng trong mùa phim Tết lần này là nhân duyên thú vị, "không sớm, không muộn".

"Có những nhân vật chọn tôi chứ tôi không đi tìm nhân vật. Lần đầu đọc kịch bản, tôi đã quyết định nhận lời vì nội dung rất hay. Nếu bỏ lỡ vai diễn này thì rất uổng phí. Không phải bao giờ cũng có cơ hội được đảm nhận một nhân vật như vậy

Quá trình đóng phim, tôi băn khoăn làm thế nào để khán giả tin mình là một chàng trai làng chài, sinh sống ở biển. Quay ngoài biển đòi hỏi kỹ thuật cao và mất rất nhiều thời gian, đó là thử thách lớn nhất của chúng tôi.

Ngoài ra, tôi cũng áp lực vì muốn khán giả không nhìn thấy hình bóng Sâu - Mai trước đây mà là một cặp nhân vật có câu chuyện khác, một hình ảnh chưa từng thấy của Phương Anh Đào lẫn Tuấn Trần", Tuấn Trần nói về màn trở lại trong Báu vật trời cho.

Nhiều khán giả quan tâm về màn tái hợp của Tuấn Trần với "ngọc nữ màn ảnh" Phương Anh Đào. Tuấn Trần cho biết, ở phim Mai, anh và bạn diễn mất thời gian để làm quen, xây dựng cảm xúc. Lần này, cặp sao đã thân thiết hơn nên dễ dàng bung hết nội lực để nhập vai, tương tác thăng hoa trong phim mới.

"Ở phân đoạn cuối phim, nhân vật Hồng và Ngọc có những cử chỉ thân mật và có cảnh hôn nhau. Họ trải qua chặng đường khó khăn nên khi có một cái kết đẹp như vậy, tôi tin rằng khán giả cũng sẽ hạnh phúc khi chứng kiến khoảnh khắc đó", diễn viên nói về cảnh hôn Phương Anh Đào.

Tuấn Trần cũng khẳng định Phương Anh Đào là bạn diễn yêu thích của anh. "Tôi ít có cơ hội đóng với các bạn diễn nữ khác. Các diễn viên nữ hiện nay rất giỏi, nhưng tôi vẫn muốn hợp tác cùng Phương Anh Đào. Thật ra, nghề diễn viên, bạn diễn là yếu tố vô cùng quan trọng. Một người bạn diễn ăn ý sẽ giúp mình có cảm xúc tự nhiên thay vì phải gồng lên sử dụng kỹ thuật", anh nói.

Trước câu hỏi về mối quan hệ ngoài đời thực với Phương Anh Đào, Tuấn Trần nói 2 người là "đôi bạn thân cùng tiến". Từ sau phim Mai, cặp sao được khán giả "đẩy thuyền", lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò nhưng họ không xác nhận cũng không phủ nhận.

Trong mắt Tuấn Trần, Phương Anh Đào khó tính, kỹ lưỡng, nhưng chân thành và luôn nghiêm túc với nghề. Với Phương Anh Đào, cô xem Tuấn Trần là người bạn diễn đáng tin cậy, luôn giúp cô hoàn thiện những thiếu sót chuyên môn.

Tuấn Trần sinh năm 1992, từng làm người mẫu trước khi lấn sang phim ảnh với Mùa oải hương năm ấy (2014). Anh tham gia nhiều phim truyền hình lẫn chiếu rạp, thử sức với một số vai phụ, sau đó bùng nổ tên tuổi với Bố già (2021) của Trấn Thành.

Năm 2024, Tuấn Trần tiếp tục gây sốt với vai Sâu trong phim Mai. Ở tuổi ngoài 30, anh trở thành ngôi sao mới của màn ảnh rộng, có danh xưng "diễn viên nghìn tỷ" sau khi tham gia 2 bộ phim hàng trăm tỷ: Bố già đạt doanh thu hơn 420 tỷ đồng còn Mai từng giữ kỷ lục với doanh thu 520 tỷ đồng.

Những năm qua, Tuấn Trần đều đặn đóng phim điện ảnh, tham gia các phim như Đất rừng phương Nam (2023), Móng vuốt (2024), Làm giàu với ma 1 (2024), Mang mẹ đi bỏ (2025), Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn (2025)...

Năm 2025, hai vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ và Làm giàu với ma 2 giúp Tuấn Trần được ghi nhận về dấu ấn chuyên môn lẫn thành tích phòng vé, qua đó tiếp tục củng cố cho sức hút của anh ở lĩnh vực điện ảnh.

Trước ý kiến cho rằng Tuấn Trần liên tục đóng phim gây nhàm chán, nam diễn viên nói mỗi năm chỉ nhận ghi hình một phim, song lịch công chiếu vô tình được xếp gần nhau. Anh rút kinh nghiệm những góp ý từ khán giả, nỗ lực mang những điều mới mẻ và tương lai muốn thử thách bản thân với dạng vai chưa từng đóng, như phản diện, hành động.

Sau Báu vật trời cho, Tuấn Trần sẽ gặp lại khán giả trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh - tác phẩm dự kiến ra rạp hè năm nay.

Trong quá trình ghi hình phim này, Tuấn Trần bị chấn thương đứt dây chằng, rách sụn khớp gối, phải làm phẫu thuật. Hiện tại, anh phải dùng nạng hoặc xe lăn để đi lại trong thời gian chờ chân hoàn toàn bình phục.

Nói về điều ước năm mới, Tuấn Trần chia sẻ: "Tôi mong mình ngày càng trưởng thành, giữ vững lửa nghề, kiên định với con đường mình chọn. Mong rằng một năm tới tôi sẽ có những vai diễn chạm đến nhiều khán giả".

Ảnh: Facebook nhân vật