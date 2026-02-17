Chùa Ngọc Hoàng đông nghẹt người trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ

Sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), chùa Ngọc Hoàng (còn gọi là chùa Phước Hải) tại TPHCM đã đón hàng nghìn lượt khách thập phương đến dâng hương, cầu nguyện cho một năm mới an lành và may mắn.

Nhiều gia đình lựa chọn trang phục áo dài truyền thống, mang theo lễ vật trang trọng như hoa tươi, trái cây, nhang đèn, tạo nên một khung cảnh đậm nét văn hóa ngày Tết.

Chùa Ngọc Hoàng, một công trình kiến trúc độc đáo do người Hoa xây dựng vào đầu thế kỷ 20, không chỉ nổi tiếng về sự linh thiêng trong việc cầu con, cầu duyên, cầu bình an mà còn được biết đến là nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ghé thăm vào tháng 5/2016.

Đến hơn 9h cùng ngày, lượng người đổ về chùa ngày càng tăng, khiến khu vực giữ xe liên tục quá tải. Lực lượng chức năng đã phải tích cực hướng dẫn người dân gửi xe tại các điểm lân cận và đi bộ vào chùa để đảm bảo trật tự, tránh ùn tắc.

Dù đông đúc, ý thức xếp hàng, hạn chế chen lấn, xô đẩy của người dân vẫn được duy trì tốt.

Theo quy định của nhà chùa, mỗi người chỉ được thắp một cây nhang nhỏ và cắm vào lư hương đặt ngoài sân chùa. Nghi thức dâng hương được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thành tâm và kính cẩn.

Bên trong chính điện, người dân không trực tiếp thắp nhang mà chắp tay thành kính trước ban thờ, khấn nguyện trong yên lặng, gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận lợi. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và giữ gìn không gian trang nghiêm của chùa.

Dương Kỳ Duyên (SN 2003, ngụ phường Cát Lái) chia sẻ, đây là năm đầu tiên cô chủ động cùng bạn bè đi lễ chùa vào mùng 1 Tết với mong muốn khởi đầu năm mới thật suôn sẻ. "Em mong gia đình luôn mạnh khỏe, công việc thuận lợi hơn năm trước. Đi chùa đầu năm khiến em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và an tâm hơn", Duyên bày tỏ.

Ngoài việc cầu bình an tại chính điện, nhiều người dân còn ghé các ban thờ cầu duyên, cầu con, cầu tài lộc với hy vọng một năm mới đủ đầy, viên mãn.

Các vật phẩm phong thủy nhỏ như lá bồ đề, chuỗi hạt cũng được bày bán và thu hút nhiều người mua làm kỷ niệm, cầu may mắn.

Đặc biệt, không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài cũng tìm đến chùa Ngọc Hoàng trong ngày mùng 1 Tết để trải nghiệm không khí đầu xuân của Việt Nam. Nhiều du khách còn diện áo dài truyền thống, hào hứng hòa mình vào dòng người đi lễ, tạo nên một bức tranh đa văn hóa đầy màu sắc.