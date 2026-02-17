Hà Nội yên bình sáng mùng 1 Tết

Đúng 6h30, Lễ thượng cờ đầu tiên của năm mới Bính Ngọ trên Quảng trường Ba Đình bắt đầu với nghi thức trang nghiêm, đông đảo người dân có mặt từ sớm theo dõi.

Sáng mùng 1 Tết, trên phố Bà Triệu (phường Hoàn Kiếm) trời vẫn nhá nhem trong tiết trời se lạnh ngày đầu năm mới, đường phố thông thoáng, vắng vẻ lạ thường. Nhiều gia đình xuống đường từ sớm để du xuân, đi chúc Tết sớm.

Những người bán gạo, bán muối lấy may ngày đầu năm mới ra đường từ sớm.

Phố Lý Thái Tổ đoạn qua trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vắng lặng, yên ắng khác ngày thường, chỉ lác đác vài phương tiện trên đường lúc 7h sáng.

Các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm cũng yên bình, tĩnh lặng hơn hẳn ngày thường. Trong tiết trời se lạnh, mát mẻ sáng mùng 1 Tết, không khí Tết tràn ngập phố phường Hà Nội.

Những góc yên bình, bình dị bên hồ Gươm và phố cổ Hà Nội. Đường phố vắng vẻ, giao thông trở nên nhẹ nhàng, êm ả hơn những ngày thường.

Phố Tràng Tiền yên tĩnh, chỉ lác đác vài bóng người qua lại, không còn cảnh đông đúc, nhộn nhịp như thường ngày.

Trên phố Tạ Hiện, nhiều hàng quán vẫn mở bán, khá đông người dân, du khách tới ngồi cà phê từ sáng sớm.

Người lớn tuổi, các bạn trẻ tìm về khu phố Tạ Hiện để chụp ảnh, check-in ngày đầu năm mới. Thời điểm hiếm hoi khu phố này vắng vẻ, yên tĩnh để có những khung hình đẹp.

Hai vợ chồng chị Lê Thùy Linh (phường Vĩnh Tuy) đến phố Tạ Hiện từ sớm để cùng nhau chụp ảnh, du xuân.

"Năm nào gia đình tôi cũng dậy sớm để cùng đi du xuân, chụp ảnh trên phố cổ, quanh hồ Hoàn Kiếm. Nhưng năm nay các con dậy muộn, nên hai vợ chồng chở nhau đi. Phố phường sáng mùng 1 luôn khác biệt, đẹp và yên bình hơn ngày thường nhiều", chị Linh nói.

Những ngõ phố thanh bình, những con hẻm rợp sắc cờ đỏ sao vàng trong ngày đầu năm mới.

Thành viên của Câu lạc bộ đi bộ TP Hà Nội cũng rủ nhau về hồ Hoàn Kiếm, diện trang phục áo dài truyền thống để hội họp, cùng nhau chụp ảnh đầu xuân Bính Ngọ.

Nhiều người dân, du khách nước ngoài diện áo dài truyền thống để xuống phố du xuân, ngắm cảnh đầu năm quanh hồ Gươm.

Anh Hà Tô (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ đạp xe về ven hồ Hoàn Kiếm ngồi uống cà phê, trò chuyện sáng đầu năm mới.

"Mọi năm chúng tôi sẽ cùng nhau đạp xe để du xuân, ngắm phố sáng mùng 1 Tết. Nhưng năm nay chúng tôi muốn chậm hơn, muốn cùng ngồi lại với nhau để trò chuyện nhiều hơn nên quyết định ra bờ hồ tự pha cà phê, cùng nhau ngồi trò chuyện", anh Hà Tô chia sẻ.

8h30, người dân xuống phố dần đông đúc hơn, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ bắt đầu rộn ràng, nhộn nhịp người dân về du xuân, ngắm cảnh sáng mùng 1 Tết.