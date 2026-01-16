Thủ tướng chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến niềm vui của người dân vùng lũ

"Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ tại Miền Trung, vừa hoàn thành sớm hơn 2 tuần so với mục tiêu ban đầu đề ra.

Phát biểu tại Lễ tổng kết chiến dịch, sáng 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chỉ sau 1,5 tháng triển khai, toàn bộ 34.759 nhà ở bị hư hỏng của người dân vùng bão lũ đã được sửa chữa; 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi đã được xây dựng lại để người dân có mái nhà kiên cố, chuẩn bị đón năm mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tổng kết (Ảnh: Đoàn Bắc).

""Chiến dịch Quang Trung" dù không có tiếng súng nhưng đã tốc chiến, tốc thắng, không những chiến thắng mà còn chiến thắng giòn giã", Thủ tướng nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong những mái nhà mới kiên cố và vững chãi, Thủ tướng khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của "Chiến dịch Quang Trung".

Theo lãnh đạo Chính phủ, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là "mệnh lệnh hành chính" nhưng cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo.

Thủ tướng cho rằng mỗi căn nhà là một mái ấm tình thương, một dấu mốc của sự hồi sinh, không chỉ được xây bằng bê tông cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi… mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đây cũng là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ và thể hiện khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ miền Trung mới chỉ là kết quả bước đầu, đặt những viên gạch đầu tiên để ổn định đời sống người dân sau thiên tai, bão lũ.

Để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, Thủ tướng đề nghị các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18/1.

Cùng với đó, các địa phương cần quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Đoàn Bắc).

Từ kinh nghiệm trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tạo dựng nhiều phong trào thi đua huy động sự vào cuộc, chung tay của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

“Hôm nay, cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai. Hàng chục nghìn gia đình đang tận hưởng niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc xen lẫn xúc động và tự hào trong những ngôi nhà mới, vững chãi”, Thủ tướng chia sẻ.

Theo ông, chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho nhân dân.