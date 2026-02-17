Gần 1,7 tỷ USD vốn FDI chảy về, công nghiệp chế biến chế tạo dẫn dắt

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam tháng 1 ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất tháng 1 trong 5 năm qua.

Trong số 1,68 tỷ USD vốn FDI thực hiện tại Việt Nam tháng 1, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,39 tỷ USD, chiếm 82,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 110,2 triệu USD, chiếm 6,6%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 66,6 triệu USD, chiếm 4%.

Tình hình giải ngân vốn FDI tiếp tục tăng trưởng cho thấy môi trường đầu tư tại Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng triển khai các dự án.

Quang cảnh TP Hà Nội từ trên cao (Ảnh: Vũ Tuấn Anh).

Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/1 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về vốn đăng ký cấp mới, có 349 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1,49 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 15,7% về số vốn đăng ký.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 70,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 243,2 triệu USD, chiếm 16,3%; các ngành còn lại đạt 191,4 triệu USD, chiếm 12,9%.

Cục Thống kê cho biết thêm, trong số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 1, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 906,1 triệu USD, chiếm 60,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 169,6 triệu USD, chiếm 11,4%; Nhật Bản 140,8 triệu USD, chiếm 9,5%; Mỹ 85,5 triệu USD, chiếm 5,7%; Hong Kong (Trung Quốc) 66,1 triệu USD, chiếm 4,4%; Hàn Quốc 48,3 triệu USD, chiếm 3,2%; Hà Lan 32,3 triệu USD, chiếm 2,2%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 91 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 888,5 triệu USD, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,88 tỷ USD, chiếm 79,2% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 245,5 triệu USD, chiếm 10,3%; các ngành còn lại đạt 248,3 triệu USD, chiếm 10,5%.

Theo đại diện Cục Thống kê, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 265 lượt với tổng giá trị góp vốn 198,4 triệu USD, giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 78 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 67,0 triệu USD và 187 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 131,4 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 81,2 triệu USD, chiếm 40,9% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 45,7 triệu USD, chiếm 23,1%; ngành còn lại 71,4 triệu USD, chiếm 36,0%.