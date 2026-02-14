Sân bay lớn nhất miền Tây vắng các chuyến bay quốc tế

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (sân bay Cần Thơ) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động khai thác năm 2025 và sản lượng dự kiến dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, hoạt động khai thác tại sân bay lớn nhất vùng ĐBSCL (trên đất liền) duy trì nhịp độ ổn định với tổng cộng 7.402 lần chuyến cất hạ cánh, đạt 86,2% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, toàn bộ các chuyến bay trong năm qua đều là quốc nội, chưa ghi nhận các chuyến bay quốc tế trực tiếp. Tổng lượng hành khách thông qua cảng trong năm đạt hơn 1,13 triệu lượt, đạt 91,1% kế hoạch đề ra. Cơ cấu hành khách ghi nhận sự cân bằng giữa hai chiều khi lượng khách đến chiếm 50,4% và khách đi chiếm 49,6%.

Sân bay Cần Thơ vào ngày 27 tháng Chạp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Hoàng Duật).

Dù chỉ số về hành khách chưa đạt tối đa kế hoạch, nhưng lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và bưu kiện lại trở thành điểm mạnh của sân bay Cần Thơ với tổng 7.821 tấn hàng hóa được vận chuyển trong năm 2025, đạt 127,1% so với kế hoạch năm.

Trong giai đoạn cao điểm kéo dài khoảng 10 ngày, từ ngày 1/2 đến 10/2 (14 đến hết 23 tháng Chạp), dự kiến sân bay sẽ thực hiện 210 lượt chuyến bay nội địa, phục vụ gần 29.700 lượt hành khách và vận chuyển gần 254 tấn hàng hóa.

Trước thời điểm cao điểm này, trung bình mỗi ngày sân bay duy trì khoảng 20 lần cất hạ cánh với hệ số sử dụng ghế ngồi bình quân đạt mức 85% mỗi chuyến bay.

Về mạng lưới đường bay, hiện tại, sân bay Cần Thơ chỉ khai thác 6 đường bay nội địa. Trong đó, tuyến Cần Thơ - Hà Nội có tần suất cao nhất với 6 chuyến/ngày; Đà Nẵng 2 chuyến/ngày và Hải Phòng 1 chuyến/ngày. Các đường bay kết nối với Côn Đảo, Phú Quốc (do VASCO khai thác) và Vinh (do Vietjet khai thác) duy trì tần suất từ 5 đến 6 chuyến mỗi tuần.