Mùng 1 Tết, loạt tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Đúng 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn toàn thành phố.

Theo cảnh sát việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm mới đã được lực lượng CSGT duy trì nhiều năm qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hoạt động này được triển khai đồng loạt trên toàn quốc cùng một thời điểm, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 6 lập tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên đường Cầu Giấy sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Công an cung cấp).

Ghi nhận tại nút giao Lê Thái Tổ - Tràng Thi sáng mùng 1 Tết, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, lúc 10h25, cảnh sát phát hiện anh B.Q.V. (SN 1978, ở Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm ở mức 0,224mg/lít khí thở. Đến 10h40, CSGT tiếp tục phát hiện anh N.V.N. (SN 1976, ở Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm ở mức 0,202mg/lít khí thở.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra nồng độ cồn sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Công an cung cấp).

Cả hai trường hợp trên đều bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Làm việc với lực lượng chức năng, các trường hợp vi phạm đều thừa nhận có sử dụng rượu, bia trong ngày đầu năm mới và chấp nhận việc xử phạt của lực lượng chức năng.

Cũng trong sáng nay, Đội CSGT đường bộ số 6 đồng loạt triển khai các tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm.

Khoảng 10h45, lực lượng chức năng phát hiện tài xế H.P.L. (SN 1976, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29P1-951.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,060mg/lít khí thở. Nam tài xế cho biết do chủ quan nghĩ rằng quãng đường di chuyển ngắn nên vẫn sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện.

Tài xế H.P.L. tại chốt CSGT (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt với tài xế L. số tiền 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết của công an thành phố, đặc biệt là kế hoạch của Cục CSGT, đơn vị này đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ việc xử lý vi phạm từ 10h ngày 17/2.

“Mục tiêu cao nhất là ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn", Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.

CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.