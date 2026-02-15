Mượn 500 triệu đồng chữa bệnh cho con, người cha lại chuyển khoản nhầm

Ngày 15/2, Công an phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết chị Phan Thị Lệ My (SN 1981, trú tại phường Cẩm Thành) đã hoàn trả số tiền 500 triệu đồng cho ông M.Q.H. (SN 1971, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Trưa 27 tháng Chạp, chị My bất ngờ khi thấy tài khoản ngân hàng của mình vừa nhận được số tiền 500 triệu đồng. Sau khi kiểm tra, người phụ nữ xác định đã có người chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản của mình nên đến Công an phường Cẩm Thành trình báo.

Chị My nhờ công an xác minh, trả lại số tiền 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an phường Cẩm Thành).

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Thành phối hợp cùng ngân hàng xác minh và xác định ông M.Q.H. là người đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản của chị My. Trên cơ sở đó, ngân hàng đã hỗ trợ chị My chuyển trả 500 triệu đồng cho ông H..

Được biết, con gái mắc bệnh nặng nên ông H. phải vay mượn số tiền 500 triệu đồng để chữa bệnh cho con. Trong lúc vội vã, ông H. đã chuyển nhầm số tiền này cho chị My.