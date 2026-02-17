Tổng Bí thư Tô Lâm chuẩn bị công du Mỹ

Ngày 17/2, Bộ Ngoại giao cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến ngày 20/2, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Kế hoạch Hòa bình và Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất được xem là sáng kiến khả thi nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza (10/2023), tạo điều kiện cho các bên liên quan đối thoại, đàm phán tiến tới việc chấm dứt xung đột, hướng đến giải pháp hòa bình bền vững cho khu vực.

Đến nay, đa số các nước được mời đã nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình, bao gồm cả các nước ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, nhằm thể hiện sự ủng hộ và cam kết chính trị, song đang ở giai đoạn tìm hiểu xây dựng kế hoạch triển khai, chưa đưa ra các cam kết đóng góp, tham gia cụ thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: TTXVN).

Ngày 16/1, Tổng thống Trump đã gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của Tổng thống Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình.

Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hoà bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ, theo lời mời của Tổng thống Trump.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tháng 7/2013, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tháng 9/2023, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Theo Bộ Ngoại giao, mặc dù điều chỉnh chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện nay đem lại một số thách thức cho Việt Nam, tuy nhiên xét tổng thể, quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển tích cực.