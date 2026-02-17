Nhiều trẻ nguy kịch vì thứ dễ nuốt vào miệng: Lời cảnh báo cha mẹ dịp Tết

Nguy kịch vì nuốt hạt nở

Cận Tết, bé Đ.L.Q. (2 tuổi), được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) do liên tục nôn ói ra thức ăn và dịch vàng, không ăn được, uống ít, mệt nhiều và không thể đi tiêu.

Theo lời kể của người nhà, trước khi nhập viện 2 ngày, trẻ có ngậm một loại kẹo "lạ", sau đó nôn ói ra thức ăn. Khám tại cơ sở y tế gần nhà, bé được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, nhưng phải chuyển lên tuyến trên vì tình hình không thuyên giảm sau điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cháu bé được bác sĩ thăm khám và siêu âm bụng, ghi nhận một khối dạng nang dịch, đường kính 2-3cm trong lồng ruột, nghi ngờ dị vật đường tiêu hóa gây tắc ruột.

Bệnh nhi được ThS.BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân, khoa Ngoại Tổng hợp và ê-kíp tiến hành mở ruột lấy dị vật, tái lập lưu thông đường tiêu hóa. Sau mổ, bệnh nhi phục hồi tốt.

Bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật khiến bệnh nhi tắc ruột (Ảnh: BV).

Trước đó vài ngày, khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng tiếp nhận điều trị cho bé trai 2 tuổi bị tắc ruột nguy kịch do nuốt hạt nở đồ chơi. Trong năm 2025, có 4 trường hợp hóc dị vật tương tự, hầu hết là trẻ trong độ tuổi học mẫu giáo.

“Viên hạt nở thường được làm từ một loại polyme siêu hấp thụ nước. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ khả năng hút và giữ nước cực tốt.

Hạt nở có thể trương to gấp 100-300 lần khi hút nước, đặc biệt là trong môi trường ruột non, nơi tiết 1,5-2 lít dịch tiêu hoá mỗi ngày. Khi di chuyển dọc ống tiêu hoá, hạt tiếp tục nở lớn. Và đến đoạn cuối hồi tràng - nơi ruột có khẩu kính nhỏ nhất - hạt dễ mắc lại gây tắc ruột cơ học", bác sĩ Hiền Nhân chia sẻ.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo, dù trông giống thạch và bắt mắt, hạt nở không phải thực phẩm. Nếu trẻ nuốt vào, dị vật có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Lời khuyến cáo cha mẹ trong dịp Tết

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) gần đây đã tiếp nhận bé L. (1 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) trong tình trạng khó thở. Khai thác bệnh sử, trước nhập viện 8 giờ, trẻ đang chơi với chị thì ho sặc sụa và tím tái, trước đó có cầm cây kim cúc.

Tại bệnh viện địa phương, ảnh chụp X-quang ngực ghi nhận dị vật trong đường thở cháu bé. Bệnh nhi được sơ cứu và chuyển khẩn lên tuyến trên.

Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trẻ trong tình trạng lừ đừ, môi tái, thở co kéo, nghe tiếng rít khò khè. Bé được các bác sĩ chẩn đoán hóc dị vật ở lòng phế quản giờ thứ 8.

Ê-kíp điều trị đã hỗ trợ hô hấp, cho trẻ dùng kháng sinh. Sau khi hội chẩn các chuyên khoa, bệnh nhi được tiến hành nội soi đường thở, ghi nhận có vết trầy xước nhẹ vùng thanh môn, sung huyết rải rác thành trái khí quản, có dị vật là thanh kim loại đầu nhọn ở phế quản gốc trái.

Dị vật là chiếc kim cúc trong cơ thể của cháu bé (Ảnh: BV).

Ban đầu, các bác sĩ dùng kìm để xử trí dị vật nhưng không thành công. Sau đó, ê-kíp điều trị quyết định dùng dụng cụ thòng lọng trong can thiệp nội mạch thâu tóm, siết chặt mũi kim và kéo vào lòng nội khí quản. Cuối cùng, cả nội khí quản lẫn dị vật được kéo ra ngoài, tránh làm trầy xước đường thở khi xử lý.

Hậu can thiệp, bệnh nhi hết khó thở, tỉnh táo.

Các bác sĩ khuyến cáo, dịp Tết có nhiều loại bánh mứt, đậu có kích thước nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ gây hóc và sặc vào đường thở. Ngoài ra, Tết cũng là thời điểm trẻ được nghỉ học dài ngày, có nhiều thời gian vui chơi, đùa giỡn cùng bạn bè, nên dễ dẫn đến các tai nạn, sự cố trong lúc ăn.

Vì vậy, phụ huynh cần chú ý không để trẻ cười đùa hoặc nói lúc thức ăn đang trong miệng; không cho trẻ ăn lúc đang khóc, đang ho; không sử dụng ống hút để hút các thức ăn, đồ uống có dạng hạt tròn.

"Cha mẹ cũng nên quan tâm đến các loại đồ chơi mà trẻ dễ cho vào miệng như hạt nở, nam châm… Việc chủ động phòng tránh sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc", bác sĩ hướng dẫn.