Món quà đặc biệt tặng người lính ngày kết thúc "Chiến dịch Quang Trung"

Ngày 10/1, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Quân khu 5 tổ chức lễ bàn giao 57 ngôi nhà (đợt 2), hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới 100 nhà giúp nhân dân vùng bão, lũ của tỉnh này trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Theo Đại tá Hồ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức cơ động 590 đội với hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng 610 nhà mới cho nhân dân ở các địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Với tinh thần, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, đến nay các đơn vị đã hoàn thành và bàn giao 610 nhà mới, sửa chữa 314 nhà giúp nhân dân vùng bão lũ ở các địa phương, hoàn thành thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung”.

Bên cạnh dựng nhà, lực lượng quân đội còn giúp địa phương dọn dẹp môi trường, sửa trường học, nhà văn hóa, khắc phục kênh mương, đồng thời thu hồi, trao trả tài sản bị vùi lấp sau lũ, tạo niềm tin sâu sắc trong lòng nhân dân.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cảm ơn Quân khu 5, Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 48. Các cán bộ, chiến sĩ đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành nhiệm vụ dựng lại nhà và niềm tin cho nhân dân vùng bão lũ.

“Mỗi ngôi nhà mới sẽ là một mái ấm, điểm tựa để nhân dân vững vàng vượt qua khó khăn, vững niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn”, ông Thanh nhấn mạnh.

Người dân vùng lũ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai chuẩn bị bầu, bí, dưa leo... làm quà tặng trong ngày chia tay cán bộ, chiến sĩ trong "Chiến dịch Quang Trung".

Người dân, học sinh vùng lũ tỉnh Gia Lai chia tay cán bộ, chiến sĩ bộ đội trong niềm lưu luyến.

Sau hơn một tháng ăn ở cùng dân, chiến sĩ cũng lưu luyến chia tay khi hoàn thành xây nhà mới cho các hộ bị bão lũ ở Gia Lai.

Ông Thái Đại Ngọc (thứ 4 từ trái qua), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, tặng quà tới các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ xây lại nhà mới.

Cùng ngày, UBND xã Tuy Phước (Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà ở đến anh Hồ Quang Thọ (21 tuổi, trú thôn Quảng Vân) và tổng kết, hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn.

Công an tỉnh Gia Lai tặng quà tới hộ anh Hồ Quang Thọ (21 tuổi, trú tại xã Tuy Phước) có nhà bị sập do bão lũ cuối năm 2025.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao ngôi nhà tới mẹ con bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, trú tại thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc).

Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34 đã hoàn thành và bàn giao nhà cho gia đình anh Phan Ngọc Tạo (trú tại thôn Tân Mỹ, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai). Gia đình anh Tạo thuộc diện đặc biệt khó khăn, bản thân bị tàn tật, vợ bị ảnh hưởng chất độc da cam, mẹ già liệt cả hai chân.