Nín thở theo dõi drone cứu trợ người bị cô lập do mưa lũ ở miền Trung

Những ngày qua, trận mưa lũ lịch sử tại miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, con số thương vong, thiệt hại ngày càng tăng, mạng lưới giao thông, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Giữa tâm lũ, hàng nghìn gia đình không thể liên lạc với người thân, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận với người dân tại các địa bàn bị nước cô lập.

Trong bối cảnh đó, một công ty sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) đã triển khai chiến dịch cứu trợ đặc biệt bằng hệ thống drone, để tiếp tế, kết nối và hỗ trợ người dân đang bị nước lũ cô lập.

Tìm đường vào tâm lũ

Trong không khí bận rộn với công tác cứu trợ, ông Lương Việt Quốc, CEO của công ty, kể lại việc từ sáng 20/11, ông nhận được cuộc gọi từ một người bạn cầu cứu khi không thể liên lạc với người thân đang sinh sống tại vùng ngập lụt ở tỉnh Khánh Hòa. Mọi phương thức kết nối bị cắt đứt, tình trạng của người thân không thể xác định.

Trong tâm trạng hoang mang, người bạn của ông Quốc mong muốn thuê drone của công ty để tiếp cận hiện trường và tiếp tế nhu yếu phẩm.

“Gia đình họ lúc đó rất lúng túng. Nếu đợi họ chuẩn bị đồ để chúng tôi bay ra Khánh Hòa thì sẽ mất nhiều thời gian. Vì vậy, chúng tôi chủ động mua áo phao, điện thoại, pin dự phòng, nhu yếu phẩm… rồi chất toàn bộ thiết bị lên xe, từ TPHCM chạy thẳng ra Khánh Hòa”, ông Lương Việt Quốc nhớ lại.

Drone thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: NVCC).

Ngay lập tức, đoàn cứu trợ lên kế hoạch, lộ trình, xác định vị trí người cần trợ giúp, phân công nhiệm vụ cho từng người. Những thành viên còn lại trong nhóm phụ trách việc liên hệ với chính quyền địa phương để có phương án cứu trợ tối ưu nhất.

Đoàn cứu trợ mang theo 4 chiếc drone cùng pin, đèn, loa thả hàng và toàn bộ phụ kiện cần thiết lên đường vào tâm lũ. Trên đường đi, mưa lớn và sạt lở khiến nhiều đoạn ùn tắc, buộc đội phải liên tục đổi lộ trình để tìm đường tối ưu.

Khi thông tin về chuyến đi lan ra, rất nhiều gia đình khác cũng gửi tin nhắn nhờ ông Quốc hỗ trợ. Đoàn của ông Quốc liên tục cập nhật các trường hợp người dân bị cô lập, các thông tin cầu cứu trên mạng xã hội để tiếp cận và hỗ trợ.

“Tất cả trường hợp gửi thông tin cần hỗ trợ, chúng tôi có thể giúp đều cố gắng thực hiện”, ông Quốc nói.

Giai đoạn đầu, địa phương còn lúng túng trong việc điều phối, phối hợp các phương tiện bay. Các cơ quan chính quyền cần chờ sự sắp xếp từ Ban Chỉ huy quân sự tỉnh.

"Sau đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang có liên hệ trực tiếp với tôi. Lãnh đạo TPHCM nói nếu phía công ty cần bất kỳ sự trợ giúp nào, ông sẽ hỗ trợ. Sau đó, công tác phối hợp cứu trợ bằng drone được thực hiện suôn sẻ", ông Quốc kể.

Đến nơi nguy hiểm, cứu trợ người già và trẻ em

Chiều 22/11, chiếc drone ông Quốc và đoàn đưa ra đã thực hiện một trong những nhiệm vụ khiến cả đội bay lẫn lực lượng cứu hộ không thể quên. Điểm trường mầm non nằm lọt thỏm giữa vùng nước, hoàn toàn bị cô lập, mọi tuyến đường đều bị chia cắt khiến các phương tiện cứu trợ truyền thống bất lực.

Bên trong là 7 cháu nhỏ, cùng 10 người lớn, có cả một cụ bà 85 tuổi đang dần kiệt sức sau nhiều giờ mắc kẹt.

Đội cứu trợ tiếp nhận thông tin về điểm trường bị cô lập tại Khánh Hòa (Ảnh: NVCC).

Khi chiếc drone cất cánh, không khí cả đội căng thẳng. Trên màn hình điều khiển, dòng nước lũ cuộn xiết hiện lên rõ nét, từng mái tôn ngập nửa chừng, từng luồng gió tạt mạnh có thể khiến hành trình chệch hướng bất cứ lúc nào.

Mỗi mét bay qua đều chứa đầy sự hồi hộp, cảm giác mà những người trực tiếp theo dõi qua màn hình vẫn còn nguyên sau nhiều giờ đồng hồ. May mắn, nhiệm vụ tiếp tế hàng cứu trợ được thực hiện thành công.

"Chúng tôi tin rằng drone sẽ đến được những vị trí nguy hiểm, tìm người bị mất liên lạc mà xuồng không thể tiếp cận, để thả hàng cứu trợ. Đây không phải là công việc mà là tình người, góp một phần nhỏ chia sẻ với bà con", kỹ sư Đại, người cầm lái chiếc drone trong đội của ông Quốc, chia sẻ.

Từ trải nghiệm thực tế ở đợt mưa lũ này, ông Lương Việt Quốc chia sẻ, trong tình huống thiên tai khắc nghiệt, việc sử dụng drone nông nghiệp để cứu trợ mang lại nhiều hạn chế. Drone cứu hộ thiên tai đòi hỏi về tầm bay, độ cao, điều khiển hiệu quả qua núi đồi, sử dụng trong mưa gió với hệ thống điều khiển đặc biệt.

Cụ thể, drone nông nghiệp có thể sử dụng để thả hàng cứu trợ, nhưng chỉ được thiết kế để bay tối đa khoảng 8-10 phút, có nhiều hạn chế về tầm bay, trọng lượng mang theo. Drone cứu hộ được thiết kế để mang theo trọng lượng tối đa 15kg với tầm xa 10-15km, có thể tiếp cận những vị trí hạn chế về tầm nhìn.

"Việc ứng dụng drone cho cứu hộ mang ý nghĩa lớn. Đợt thiên tai này còn cho thấy rõ nét hơn tầm quan trọng của những phương tiện công nghệ chiến lược do người Việt làm chủ và chế tạo để cứu người dân, cứu đồng bào trong thời điểm khẩn cấp", ông Lương Việt Quốc chia sẻ.