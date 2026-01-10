Con gái chuyển giới của Elon Musk thoát khỏi cái bóng của người cha tỷ phú

Vivian Wilson là con gái chuyển giới của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk và hiện theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Cô vừa xuất hiện trong bộ ảnh quảng cáo nội y gây chú ý của Savage X Fenty - nhãn hàng do nữ ca sĩ kiêm tỷ phú Rihanna sáng lập.

Vivian Wilson - con gái của tỷ phú Elon Musk - xuất hiện trong bộ ảnh quảng cáo nội y nóng bỏng (Ảnh: Vogue).

Bộ ảnh nằm trong chiến dịch giới thiệu bộ sưu tập kỷ niệm dịp Valentine năm nay. Trong loạt hình quảng bá, Vivian Wilson (22 tuổi) xuất hiện với trang phục lót gợi cảm, sánh vai cùng nữ diễn viên Lovie Simone, nam diễn viên Michael Cooper Jr. và người mẫu Emma Arletta. Các thiết kế được mô tả là “gợi mở, quyến rũ và tôn vinh người mặc”, với mức giá dao động từ 22,95 USD đến 94,95 USD.

Việc góp mặt trong chiến dịch đánh dấu cột mốc mới trong hành trình làm người mẫu của Vivian Wilson. Tháng 9 năm ngoái, cô lần đầu trình diễn tại Tuần lễ Thời trang New York (Mỹ) và tuyên bố đã “độc lập tài chính” trong một buổi thảo luận công khai. Đầu năm nay, Vivian tiếp tục đảm nhận vai trò gương mặt đại diện cho chiến dịch thời trang đầu tiên trong sự nghiệp.

Tháng 3 năm ngoái, con gái của tỷ phú Elon Musk từng gây chú ý khi xuất hiện trên trang bìa Teen Vogue. Trong lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, Vivian hé lộ những áp lực và nỗi buồn khi là con của một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới.

Vivian Wilson quyết định chuyển giới vào năm 16 tuổi và thay đổi tên họ (Ảnh: Vogue).

Cô cũng công khai chỉ trích cha mình, thậm chí gọi Elon Musk là “một kẻ trẻ con đáng thương”, đồng thời bày tỏ sự phản đối trước các hoạt động chính trị và quan điểm bị cho là chống người chuyển giới của ông.

Vivian Wilson (SN 2004) và em sinh đôi Griffin là 2 người con đầu trong số 14 người con của Elon Musk. Ở tuổi 16, Vivian công khai là người chuyển giới. Hai năm sau, trong bối cảnh mối quan hệ cha con trở nên xa cách, cô nộp đơn yêu cầu loại bỏ họ Musk khỏi tên mình.

Tháng 4/2022, khi đủ tuổi trưởng thành và được luật pháp bang California (Mỹ) cho phép, Vivian chính thức thay đổi giới tính hợp pháp, tên và họ. Cô chọn lấy họ mẹ và khẳng định: “Mọi người chưa hiểu rằng việc là người chuyển giới không phải một lựa chọn”.

Vivian Wilson (phải) khi còn nhỏ bên cha mẹ và anh em (Ảnh: News).

Chia sẻ với Teen Vogue, Vivian cho biết cô không quan tâm đến suy nghĩ của cha mình và cảm thấy mệt mỏi khi thường xuyên bị gắn với tên tuổi của ông. Hiện tại, Vivian Wilson hoạt động tích cực trên mạng xã hội với khoảng 1 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường chia sẻ hình ảnh công việc và các sự kiện thời trang tham dự.

Ngoài Savage X Fenty, Vivian Wilson cũng chính thức gia nhập lĩnh vực thời trang với vai trò gương mặt đại diện cho chiến dịch của thương hiệu Wildfang - nhãn hàng do cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và vô tính sáng lập. Bộ sưu tập được ra mắt nhân dịp Tháng Tự hào (Pride Month).

Trên trang cá nhân, Vivian thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường, thể hiện phong cách cá tính pha trộn nét nữ tính. Mái tóc dài vàng hoe cùng gu ăn mặc độc đáo giúp cô trở thành gương mặt đáng chú ý trong giới thời trang trẻ.

“Tôi đang tham gia một số dự án gây quỹ cùng bạn bè và cố gắng đóng góp nhiều hơn. Tôi luôn muốn lên tiếng vì đó là con người tôi. Tôi là phụ nữ chuyển giới và sẽ không bao giờ im lặng”, Vivian chia sẻ với People.

Vivian Wilson theo đuổi công việc người mẫu chuyên nghiệp và ước mơ thoát khỏi cái bóng của người cha nổi tiếng (Ảnh: Vogue).

Nói về cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu, Vivian Wilson từng thừa nhận với The Cut rằng cô không thực sự giỏi trong việc trở nên nổi tiếng. Cô từng khao khát được nhìn nhận như một người bình thường và đôi lúc vẫn nhớ cảm giác đó, dù hiện tại đã dần thích nghi.

Là con của người đàn ông giàu nhất thế giới, nhiều người cho rằng Vivian có cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Cô không sở hữu siêu xe, không sống trong biệt thự hay có thẻ tín dụng “không giới hạn”. Vivian tự lo tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và học tập như bao bạn trẻ khác tại Los Angeles (Mỹ).

Quyết định chuyển giới và từ bỏ họ cha phần nào phản ánh mối quan hệ căng thẳng giữa Vivian và Elon Musk. Cô lựa chọn cuộc sống độc lập, không nhận bất kỳ khoản thừa kế nào từ khối tài sản khổng lồ của cha, được Forbes định giá hiện hơn 713 tỷ USD.

Vivian Wilson không sống dựa vào gia tài hàng trăm tỷ USD của người cha nổi tiếng và luôn khát khao một cuộc sống giản dị (Ảnh: News).

Vivian cho biết, việc mang họ Musk từng là gánh nặng khi cô thường xuyên phải đối diện với ánh nhìn soi mói và sự kỳ vọng từ dư luận. Hiện tại, cô sống trong một căn hộ nhỏ tại Los Angeles cùng 3 người bạn để chia sẻ chi phí sinh hoạt.

Ngoài công việc người mẫu, Vivian làm nhiều công việc khác nhau như tham gia các hoạt động nghệ thuật đường phố, văn hóa và trò chơi điện tử - những điều giúp cô cảm thấy tự do sáng tạo và thoát khỏi cái bóng “con tỷ phú”.

Cô cũng từng tiết lộ mình mắc chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý), khiến tuổi trẻ gặp không ít thách thức. Tuy vậy, Vivian cho rằng chính những khó khăn này giúp cô trở nên kiên cường hơn và trân trọng những giá trị giản dị của cuộc sống.

“Tôi muốn mọi người biết đến tôi như chính tôi, chứ không chỉ là con gái của Elon Musk”, Vivian nhấn mạnh.

Trước khi ổn định tại Los Angeles, Vivian từng sinh sống ở nhiều nơi như Quebec hay Tokyo nhưng không cảm thấy phù hợp. Trở về Mỹ, cô quyết định bắt đầu lại, tập trung vào những mối quan tâm cá nhân như ngôn ngữ, nghệ thuật và những trải nghiệm đời thường của tuổi trẻ.