Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1.

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa đến từ nguồn xã hội hóa.

Pháo hoa sáng rực trên bầu trời khu vực sân vận động Mỹ Đình dịp Tết Dương lịch 2026 (Ảnh: Trần Quân).

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao phối hợp với các đơn vị liên quan nắm kết quả kiểm tra đánh giá hợp quy bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng đối với sản phẩm pháo hoa dự kiến được bắn.

UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tổ chức lắp đặt các màn hình led ở hai bên quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ nhân dân xem chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Cơ quan chức năng sẽ lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực bắn pháo hoa, nơi tập trung đông người phục vụ nhân dân, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1.

Theo kế hoạch của Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố có tổng số 31 điểm bắn với 32 trận địa, trong đó 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

Thời gian bắn từ 0h ngày 17/2 (đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ).