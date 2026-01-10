HLV Saudi Arabia lên tiếng về trận quyết chiến với U23 Việt Nam

Ở lượt trận thứ hai bảng A giải U23 châu Á, chủ nhà U23 Saudi Arabia đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước U23 Jordan. Trận thua này đẩy đội bóng Tây Á vào thế khó. Họ buộc phải thắng U23 Việt Nam ở lượt trận cuối nếu không muốn bị loại sớm.

HLV Luigi Di Biagio thừa nhận U23 Saudi Arabia gặp khó (Ảnh: AFC).

Đây là nhiệm vụ khó khăn với U23 Saudi Arabia bởi U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh khi toàn thắng trong hai trận đấu gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Phát biểu trước báo giới, HLV Luigi Di Biagio của U23 Saudi Arabia không giấu sự thất vọng sau trận thua trước U23 Jordan. Chiến lược gia người Italy cho biết: “Trận thua trước U23 Jordan khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh khó khăn. U23 Saudi Arabia chỉ còn một con đường ở trận cuối gặp U23 Việt Nam, đó là chiến thắng”.

HLV Luigi Di Biagio thừa nhận U23 Việt Nam là đối thủ khó khăn: “Chúng tôi chuẩn bị rất tốt cho giải đấu nhưng các đối thủ trong bảng đều rất mạnh. U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh qua hai trận toàn thắng. Đó là tập thể rất khó bị đánh bại. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn với chúng tôi”.

Hợp đồng của HLV Luigi Di Biagio với Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia có thời hạn tới giữa năm 2026. Thành bại của U23 Saudi Arabia ở giải đấu này sẽ quyết định tương lai của HLV người Italy.

U23 Saudi Arabia buộc phải thắng U23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn U23 Saudi Arabia và U23 Jordan 3 điểm. Chúng ta chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia với cách biệt từ 4 bàn trở lên trong trận đấu cuối cùng ở bảng A vào lúc 23h30 ngày 12/1 là giành vé đi tiếp.

Ở diễn biến khác, HLV Omar Nahji của U23 Jordan thừa nhận trận thua trước U23 Việt Nam là niềm cảm hứng để đội bóng của ông giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia. HLV người Morocco chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng nếu muốn giành kết quả tốt, các cầu thủ cần tập trung từ đầu tới cuối trận.

Đó là điều chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị trong những ngày qua, nhất là sau trận thua trước đó với U23 Việt Nam. Các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp và chiến đấu với tinh thần cao nhất cho tới tiếng còi mãn cuộc”.