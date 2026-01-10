Các hạng mục dự án sân bay Long Thành phải hoàn thành trước tháng 6

Ngày 10/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra thực địa một số hạng mục trọng điểm tại dự án sân bay Long Thành.

Tại công trình nhà chứa máy bay bảo dưỡng của VAECO và Vietjet, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị thi công tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, tận dụng tối đa thời gian, nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhưng tuyệt đối đảm bảo chất lượng.

Bộ trưởng lưu ý trong quá trình thi công nước rút, các nhà thầu cần đặc biệt chú trọng yếu tố an toàn lao động, an toàn công trình và bảo đảm mỹ quan tổng thể.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Tiếp đó, đoàn công tác đã di chuyển đến dự án thành phần 3, kiểm tra khu vực bồn chứa nhiên liệu tại sân đỗ trước nhà ga, đồng thời khảo sát tổng thể nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Về tiến độ tổng thể của dự án sân bay Long Thành, báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết, toàn bộ gói thầu tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang được tổ chức thi công đồng loạt trên mặt bằng công trường, với tinh thần cao độ, thi công xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ.

Theo ông Việt, toàn bộ dự án có 15 gói thầu, trong đó 3 gói đã hoàn thành, 12 gói đang triển khai thi công. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 57.888/86.357 tỷ đồng, tương đương 67% giá trị hợp đồng đã ký.

Ba gói thầu đã hoàn thành gồm: tường rào ranh giới cảng trong phạm vi 1.810ha, san nền - thoát nước, và thi công cọc nhà ga hành khách tạo nền tảng quan trọng để triển khai các hạng mục trọng điểm tiếp theo.

Ở nhóm các gói thầu then chốt, nhiều hạng mục đã về đích sớm hơn tiến độ hợp đồng. Đáng chú ý, đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn và sân đỗ tàu bay đã hoàn thành, phục vụ chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12/2025, đánh dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lộ trình cơ bản hoàn thành dự án.

Toàn cảnh sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tiếp tục duy trì nhịp độ thi công, đồng bộ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, công trường sân bay Long Thành không chỉ cần nhanh mà còn phải đẹp, xanh, sạch. Mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành.

Mục tiêu được Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tại buổi kiểm tra là các hạng mục phải hoàn thành trước tháng 6, sẵn sàng phục vụ hoạt động khai thác của sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.