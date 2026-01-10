Mỹ đã "tắt đèn" phần lớn Caracas như thế nào khi đột kích Venezuela?

Tiêm kích Mỹ tham gia chiến dịch đột kích Venezuela (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Giữa những tiết lộ cuối tuần qua về cuộc đột kích quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, có một câu nói từ Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý.

"Trời tối. Hệ thống chiếu sáng của Caracas phần lớn đã bị tắt nhờ năng lực chuyên môn nhất định mà chúng tôi có", ông Trump nói, nhưng không tiết lộ cụ thể đó là năng lực gì.

Các đoạn video về cuộc đột kích của Mỹ được đăng trên mạng xã hội cho thấy trực thăng bay qua những khu vực phần lớn chìm trong bóng tối, dù vẫn còn nhiều đèn sáng ở các khu vực lân cận. Hiện chưa rõ phạm vi khu vực bị ảnh hưởng rộng đến mức nào.

Theo các nhà phân tích, năng lực này có thể bao gồm phá hủy trạm điện của Caracas, nhưng cũng có thể là một cuộc tấn công mạng của Mỹ nhằm vào hệ thống phát điện của Venezuela. Những điều này cho thấy sự phức tạp ngày càng tăng của hoạt động tác chiến hiện đại.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tiết lộ rằng Bộ Tư lệnh Không gian đã hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Mỹ.

Khi các trực thăng chở lực lượng tác chiến đặc biệt tiếp cận mục tiêu, Mỹ tạo "hành lang tác chiến" bằng các lớp năng lực từ nhiều đơn vị.

Louise Marie Hurel, chuyên gia an ninh mạng tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể về vai trò của hoạt động tác chiến mạng trong chiến dịch, nhưng Mỹ có thể đã có hoạt động trong không gian mạng gây ảnh hưởng tới một phần hạ tầng trọng yếu của Venezuela, gây ra mất điện diện rộng tại Caracas. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, đây chỉ dừng lại ở giả định vì Mỹ chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Lukasz Olejnik, chuyên gia tư vấn độc lập về an ninh mạng và xung đột, đồng thời là nghiên cứu viên cao cấp thỉnh giảng tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh của Đại học King’s College London (Anh), cho biết không thể loại bỏ vai trò của tác chiến mạng trong chiến dịch của Mỹ.

Venezuela trước đây từng cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào hạ tầng của nước này, nhưng Mỹ chưa từng xác nhận bất kỳ sự liên quan nào.

Tuy nhiên, tấn công mạng không phải là cách duy nhất để tắt điện. Mỹ cho biết đã triển khai hơn 150 máy bay quân sự cho chiến dịch, bao gồm tiêm kích, trực thăng, UAV và máy bay ném bom, và các vụ nổ đã được ghi nhận tại thủ đô.

Mỹ không nói rằng họ đã tấn công bất kỳ hạ tầng điện nào, và cũng không có xác nhận độc lập cho thấy điều đó đã xảy ra. Tuy nhiên, các quan chức Venezuela cho biết một số trạm biến áp đã bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công.

Chuyên gia Gaudette nhận định, Mỹ có khả năng cao đã sử dụng cả đòn tấn công mạng lẫn tấn công vật lý “tiếp cận theo cách tác chiến hiệp đồng đa miền", nhằm giảm thiểu rủi ro khi một phương án không đảm bảo hiệu quả.

Chuyên gia Olejnik nhận định, trong môi trường tác chiến hiện đại, mối đe dọa ngày càng lớn vì các bên sẽ áp dụng cách tiếp cận hiệp đồng từ nhiều lực lượng, gây ra tổn hại bằng nhiều cách tới đối thủ.