Hầm chui lớn nhất nút giao An Phú ở TPHCM thông xe cuối tháng 1

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, hạng mục hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến thông xe vào cuối tháng 1.

Đây là đoạn hầm chui quan trọng nhất của nút giao An Phú, giúp phương tiện di chuyển trực thông từ đường Mai Chí Thọ vào cao tốc TPHCM - Long Thành và ngược lại.

Hầm chui HC1-02 (đường màu vàng) tại nút giao An Phú dự kiến được thông xe cuối tháng 1 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Hầm chui HC1-02 dài khoảng 760m với 4 làn xe. Công trình đã hoàn thành gần 90% khối lượng thi công. Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục trạm bơm, chiếu sáng, an toàn giao thông.

Trước đó, hầm chui HC1-01 qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống đã được thông xe. Nhánh cầu vượt N2 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành với đường Mai Chí Thọ (hướng về xa lộ Hà Nội) cũng đã được đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, nhiều tài xế đánh giá hầm chui HC1-01 hay cầu vượt N2 khi vận hành đơn lẻ thì chưa giúp tối ưu hiệu quả, giảm kẹt xe tại nút giao An Phú. Hầm chui HC1-02 là hạng mục quan trọng nhất, giúp kết nối trực tiếp luồng xe từ trung tâm TPHCM vào tuyến cao tốc cửa ngõ phía Đông.

Hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng khẳng định việc hoàn thành nút giao An Phú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nối thông tuyến đường bộ từ trung tâm TPHCM đến sân bay Long Thành.