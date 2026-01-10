Chia sẻ thông tin xuyên tạc, người đàn ông ở Tây Ninh bị phạt

Ngày 10/1, Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt ông N.A.H. (ngụ phường Trảng Bàng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xâm hại uy tín cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tây Ninh) phát hiện tài khoản mạng xã hội của ông H. thường xuyên chia sẻ, phát tán các clip từ kênh của Lê Trung Khoa (đối tượng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù).

Ông H. bị công an lập biên bản xử phạt vì chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Các nội dung do ông H. chia sẻ có tính chất xuyên tạc sự thật, xúc phạm, xâm hại uy tín của các cơ quan Nhà nước, xâm hại danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân. Hành vi này vi phạm quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. số tiền 7,5 triệu đồng, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung).

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, lực lượng chức năng tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ.

Qua vụ việc, nhà chức trách khuyến cáo người dân cần thận trọng, có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ, tránh vi phạm pháp luật.